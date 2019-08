Wer ist die Nummer eins im Altkreis Witzenhausen?

Lichtenauer FV gegen SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach: Es ist das große Duell der beiden ranghöchsten Fußball-Mannschaften aus dem Altkreis Witzenhausen.

Wenn am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Lichtenauer Sportplatz an der Heinrichstraße der Lichtenauer FV und die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Gruppenliga aufeinandertreffen, dann gibt es schon vor dem Anpfiff einen Gewinner.

Es wird der Kassierer des LFV sein, denn die Gastgeber rechnen nach eigenem Bekunden mit rund 500 Besuchern. In jedem Fall ist es ein Fußballspiel der allerersten Güte, eines auf den sich auch die Trainer freuen. „Solche Begegnungen machen den Reiz dieser Sportart auf lokaler Ebene aus“, sagt LFV-Coach Alexandru Cucu. Und auch sein Gegenüber Goran Andjelkovic setzt auf eine überragende Partie zweier mit ganz starken Spielern besetzter Mannschaften.

„Das Endergebnis kennt jedenfalls noch keiner“, sagt Cucu, der die Auseinandersetzung mit seiner Elf natürlich ebenso gewinnen will wie die Gäste auch. Allerdings hat die Spielgemeinschaft Sorgen in personeller Hinsicht. Eduard Grosu ist wegen einer Knieverletzung ebenso nicht dabei wie Innenverteidiger Sergiu Fondus nach einer Handoperation. Dazu fehlen mit dem verletzten Arnold Breidt und dem gesperrten Cristian Vidal weitere Abwehrkräfte. Alexandru Cucu ist dies egal. „Wir haben einen großen Kader, jetzt müssen sich eben andere zeigen. Ich mache mir keine Sorgen und vertraue jedem meiner Spieler, der auf dem Platz steht“, so Cucu.

Ganz anders ist die Situation auf der Gegenseite. So kehrt bei der Spielgemeinschaft Kevin Becker nach seinem Urlaub in den kompletten Kader zurück. Dazu ist das Selbstbewusstsein bei den Gästen nach dem tollen Auftaktsieg gegen Kaufungen riesengroß. Und dennoch ist Andjelkovic vorsichtig: „Wir wissen alle, dass wir noch etwas drauflegen müssen. Der Lichtenauer FV ist mit seiner Klassemannschaft ein anderes Kaliber als Kaufungen“, weiß der SG-Coach.

Aber mehr als drei Punkte werden trotz der Bedeutung dieses Vergleichs auch nicht vergeben, deshalb verspürt Andjelkovic wenig Druck.

Beide Trainer sind sich einig, dass der Sieger in jedem Fall in einem sportlich fairen Rahmen ermittelt werden soll und am Samstag schon Kleinigkeiten für den Ausgang der Partie bedeutsam sein können. Die Zuschauer können sich sicherlich freuen. Wer ist nach einem Spiel ohne Favoriten vorerst die Nummer eins in heimischen Gefilden? eki