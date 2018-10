SG Werratal rutscht aus

WITZENHAUSEN. In der Fußball-Kreisliga A hagelte es am Mittwoch gleich vier Heimniederlagen. Dabei bezog die SG Werratal beim 1:4 auf eigenem Platz gegen den SV Hasselbach die erste Saisonpleite.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach II - Hessische Schweiz 1:1 (1:1). In einer schwachen Begegnung ohne große Höhepunkte spielten sich die meisten Aktionen im Mittelfeld ab. Der Gast ging früh in Führung, nachdem das Leder SG-Torhüter Brandt aus den Händen gerutscht war. Auf der anderen Seite lenkte der SV-Keeper einen Kopfball von Müller über die Querstange. In der zweiten Hälfte machte SG-Schlussmann Brandt sein Missgeschick wieder wett und vereitelte zwei Großchancen der Gäste. Bestnoten bei der SG verdienten sich Patrick Hey und Niklas Fuhrmann in der Defensive.

Tore: 0:1 Pelz (5.), 1:1 Akin (42.).

SV 07 Eschwege II - FC Eschwege 1:4 (0:2). Im Stadtderby münzte der FC die sich bietenden Chancen konseqent in Treffer um und hatte mit Wirbelwind Adnan Shala seinen gefährlichsten Akteur.

Tore: 0:1/0:2/0:3 alle Shala (4./Foulelfmeter/36./59.), 0:4 Gebreselassie (83.), 1:4 Eisenhuth (85.).

SG Werratal - Hasselbach 1:4 (1:1). Die Spielgemeinschaft begann stark, vergab aber gleich zu Beginn zwei Großchancen. Nach der Gästeführung taten sich die Werrataler schwer, erzielten aber noch vor der Pause den Ausgleich. In der zweiten Hälfte ließ der Kreisoberliga-Absteiger dann alles vermissen, nahm keine Zweikämpfe mehr an, produzierte viele Ballverluste und spielte kaum noch nach vorn. Der SV war dagegen cleverer, diszipliniert in der Abwehr, lauerte auf Konter und überzeugte mit schnellem Umschaltspiel.

Tore: 0:1 Mogge (12.), 1:1 Labes (39.), 1:2 Noack (67.), 1:3 Amadi (76.), 1:4 C. Mengel (90.+4).

VfB Witzenhausen - SG Kammerbach/Hitzerode 1:4 (1:3). Während bei den Hausherren nicht viel zusammenlief, waren die Gäste am Drücker und erarbeiteten sich gute Einschussmöglichkeiten. Bei einer guten Chance des VfB vor der Pause ging das Leder nach einem Freistoß nur an die Querstange. In der Schlussphase sah ein Gäste-Spieler wegen Meckerns die Ampelkarte. Die Torschützen wurden nicht genannt.

SG Frankershausen/Germerode - Rommerode 5:2 (3:2). Die Platzherren nahmen von Beginn an das Heft in die Hand, setzten Nadelstiche im Mittelfeld und landeten einen nie gefährdeten Sieg.

Tore: 1:0 Singh (3.), 1:1 Pforr (6.), 2:1 Jank (8./Foulelfmeter), 2:2 Vogelsang (35./Foulelfmeter), 3:2 Singh (36.), 4:2/5:2 beide Jank (87./90.+2).

Wickenrode - SG Abterode/Eltmannshausen 0:1 (0:0). Wickenrode bestimmte gegen einen enttäuschenden Tabellenführer die Partie, blieb aber im Abschluss schwach und scheiterte zudem am Gäste-Keeper. In der 75. Minute wurde der VfR dann durch den Siegtreffer der Gäste bestraft.

Tor: 0:1 Retlow (75.).

Großalmerode II - Eschenstruth 1:0 (1:0). Bis zur Pause sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Die Gäste konnten zwei Standardsituationen nicht nutzen. Beim FC scheiterten Mende, Eichler, Goebel und Futh mehrfach aus aussichtsreicher Position. Kurz vor der Pause erzielte Mende dann die Führung. Nach dem Seitenwechsel war der FC überlegen, während die Gäste spielerisch keine überzeugende Leistung boten. Goebel scheiterte zudem mit einer Riesenchance (90.).

Tor: 1:0 Mende (41.) (zwp)