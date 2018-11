Wettesingen/B./O. zu Gast in Vollmarshausen: Personallage entspannt sich

Breuna. Besser als zuletzt, aber noch lange nicht gut sieht die Personallage beim Fußball-Gruppenligisten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen vor dem Spiel am Sonntag (14.30 Uhr) beim FSK Vollmarshausen aus.

Bei der 1:4-Niederlage in der Vorwoche beim Vorletzten Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund fehlten mit Torjäger Marco Wagener, Denis Hartwig, Tim Flörke und Max Flöter vier Stammspieler. Dazu konnten Kapitän Marvin Wolff und Angreifer Jakob Dittmer nur eine Halbzeit spielen.

Für SG-Trainer Marco Wolff waren diese Ausfälle ein Grund für den missglückten Start in die Rückrunde: „Wir können uns von unserem Kader her nicht den Ausfall mehrerer Stammkräfte leisten.“ In Vollmarshausen, dem dritten Auswärtsspiel in Folge, wird Dittmer wieder von Anfang an dabei sein. Auch bei seinem Sohn Marvin und bei Tim Flörke sehe es Wolff zu Folge hinsichtlich eines Einsatzes wieder besser aus.

Obwohl seine Mannschaft nach den zwei Niederlagen in Calden und Ulfen vom dritten auf den siebten Platz zurückgefallen ist, hat sie noch komfortable zehn Punkte Vorsprung auf den Viertletzten Vollmarshausen. „Mich wundert, dass der FSK so schlecht dasteht. Das war beim Betrachten des Kaders nicht zu erwarten“, schätzt Wolff den Gegner stärker als seinen momentanen Tabellenplatz ein. Die Formkurve unter dem neuen Cheftrainer Sead Hadzic zeigt jedoch nach den zwei torlosen Remis gegen Kleinalmerode, in Rothwesten und dem klaren 5:2-Derbysieg über Heiligenrode klar nach oben. Dabei präsentierte sich Torjäger Tim Henning mit zwei Toren gut aufgelegt. In der Hinrunde gab es ein 3:3-Unentschieden. (zmw)