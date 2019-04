Fußballer der SG Wettesingen vor Schlüsselspiel

Um ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga geht es für die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, wenn sie am Sonntag (15 Uhr) bei TSV Eintracht Wichmannshausen antritt.

Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen hat beim 2:2-Remis in der Vorwoche gegen den VfL Kassel Moral gezeigt und sich für die 0:9-Pleite bei Hessen Kassel II rehabilitiert. Allerdings beträgt der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz weiterhin nur drei Punkte. Dazu hat sich die SG diesen Punkt teuer erkauft, denn Mittelfeldspieler Oliver Flörke sah Rot und das Angriffsduo Jakob Dittmer und Marco Wagener schied verletzt aus. Flörke wird sicher ausfallen und bei Dittmer und Wagener sieht SG-Trainer Marco Wolff nur geringe Chancen auf einen Einsatz. So werden dem Elften wohl drei Spieler fehlen, die zusammen bisher 22 Tore erzielt haben. Pausieren müssen auch weiterhin die angeschlagenen Defensivkräfte Tim Flörke und Silas Wolff.

„Ich muss mir da noch etwas einfallen lassen“, sieht sich SG-Trainer Marco Wolff im Improvisieren gefordert. Gegen den VfL Kassel kamen Dennis Flörke, Denis Hartwig und Jonas Kutschka ins Spiel. Mut macht ihm, dass seine Elf gegen den VfL wieder an die kämpferischen Tugenden der Hinrunde anknüpfte und in Unterzahl in der Schlussminute noch den Ausgleich schaffte: „Das war ein Punkt für die Moral. In Wichmannshausen müssen wir die gleiche Einstellung zeigen und drei Zähler holen.“

Die Lage beim Gegner ist angesichts von nur zehn Punkten aus 21 Spielen und einem Rückstand von 15 Zählern auf den ersten Nichtabstiegsplatz bei allerdings zwei Spielen weniger nahezu aussichtslos.

Dennoch verkaufte sich das Schlusslicht in seinen beiden Spielen nach der Winterpause sehr achtbar und verlor gegen den OSC Vellmar II (2:3) und bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (1:2) jeweils nur knapp.

Das Hinspiel konnte Wettesingen/Breuna/Oberlistingen trotz eines frühen Platzverweises mit 4:2 gewinnen. zmw