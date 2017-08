Wieder eine Heim-Niederlage

Wolfhagen. Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen hat in dieser Saison offensichtlich einen Heimkomplex. Nach zwei Auswärtssiegen standen die Rot-Weißen von Trainer Halil Inan auch nach ihrem zweiten Heimspiel erneut mit leeren Händen da. Die Platzherren mussten dem als Schlusslicht angereisten Aufsteiger SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach mit 0:2 (0:1) Tribut zollen.

Eigentlich hätten die gut 150 Zuschauer im Liemeckestadion die Hälfte ihres Eintrittsgeldes zurückbekommen müssen. Denn was beide Mannschaften im ersten Durchgang boten, war Sommerfußball in Hochkultur – bis auf zwei Ausnahmen der Gäste. Zum einen gab es einen Kopfballtorpedo. Den Ball konnte FSV-Schlussmann Sebastian Schmidt mit einer Glanztat über die Metallstange bugsierte. Die zweite Ausnahme war die Führung der Gäste von Coach Goran Andjelkovic. Wolfhagen verschenkte wieder einmal leichtfertig einen Ball in der Vorwärtsbewegung. Das runde Spielgerät kam zu Jakub Swinarski (36.), der sich ein Herz fasste, einfach einmal draufhielt – und anschließend den Torjubel anstimmen konnte. 1:0 für den Aufsteiger.

Direkt nach dem Seitenwechsel vereitelt Keeper Schmidt einen höhreren Rückstand, wird dann jedoch von Jan Nickel (51.) überrascht. Der zirkelt den Ball aus gut 30 Metern unhaltbar in den oberen Torwinkel - 0:2.

Natürlich versucht Wolfhagen gegen eine nun kompakt stehende Gästeabwehr das Blatt noch zu wenden, hätte dies den Chancen nach auch tun können. Doch das Schussglück war dem FSV einfach nicht holt, oder man verzweifelter mehrfach am Gästeschlussmann Daniel Schwenda. Kleinalmerode lauerte auf Konter, beim klarsten scheiterte Benjamin Orschel an Schlussmann Schmidt.

Von Reinhard Michl