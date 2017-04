TSG will Anschluss halten

Gruppenliga: Sandershausen tritt zum Spitzenspiel beim FSV Dörnberg an

+ So will Trainer Friedhelm Janusch seine Sandershäuser gegen den Spitzenreiter sehen: Kapitän David Altschmied (rechts) behauptet sich in der Hinrunden-Begegnung dynamisch vor Dörnbergs Kevin Richter. Foto: Fischer/nh

Habichtswald. Wenn die TSG Sandershausen am Sonntag ab 15 Uhr (Bergstadion) in der Partie der Fußball-Gruppenliga (Gruppe 2) bei Tabellenführer FSV Dörnberg antritt, geht es für die Niestetaler vor allem darum, den Anschluss an die Spitzenplätze im Titelrennen zu halten.