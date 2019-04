Wolfhagen siegt 8:1 in Herleshausen

Wolfhagen – Das war eine souveräne Glanzvorstellung des FSV Wolfhagen: Am Sontnag gewannen die Wölfe mit 8:1 (2:1) gegen Abstiegskandidat SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund und bleiben damit in der Spitzengruppe der Fußball-Gruppenliga.

Zunächst taten sich die Gäste allerdings schwer. Es dauerte es eine halbe Stunde, bis der Tabellenvierte endlich zum ersten Mal den Ball über die gegnerische Torlinie beförderten. Das lag vor allem an der defensiven Haltung des Gegners, der sich der Gefahr, die von der FSV-Offensive ausgeht, bewusst war. So spielten die Gastgeber zu Beginn mit einer Fünferkette und machte es den Wölfen schwer, ins Spiel zu finden.

Die Folge: Das Passspiel funktionierte zunächst nicht richtig, immer wieder verstrickte sich Wolfhagen im Eins-gegen-Eins. Dann verlagerten sie das Spiel jedoch auf die Flügel und kamen gleich zweimal über die rechte Seite aufs Tor, zum 1:0 traf Timo Wiegand, zum 2:0 Jannick Schaake und jedesmal assistierte Kamil Turan. Die Weichen auf Sieg waren damit gestellt. Doch er war noch lange nicht sicher: In der 34. Spielminute entschied der Schiedsrichter für Freistoß für die Vereinigten. Im Nachschuss donnerte Tobias Langheld den Ball aus 25 Metern in die Torecke zum 1:2-Anschlusstreffer.

Nach der Halbzeitpause kam eine entschlossene Wolfhager Mannschaft aus der Kabine. Und sie warf den Tore-Motor an. Turan traf zwei Minuten nach Wiederanpfiff zum 3:1. Dann ein Foul an Wiegand im Strafraum – Elfmeter. Der beste Stürmer der Liga trat selbst an und traf locker – 3:1. Das sollte aber nicht sein letztes Tor in dieser Partie sein.

„Die SG hat nicht mehr an sich geglaubt und wir haben die Partie dann einfach nur noch locker runtergespielt“, kommentiert FSV-Coach Halil Inan. Auch die nächsten zwei Tore gingen auf Wiegands Kappe, Turan schoss das 7:1 und Wiegand setzte mit dem 8:1 in letzter Minute den Schlusspunkt. „Timo war richtig gut drauf, er hat überragend gespielt“, sagt Inan. Mit den fünf Trefffern schraubte er sein Trefferkonto auf 32 Tore hoch.

Insgesamt bewertet Trainer Inan den Erfolg als Pflichtsieg, der vor allem einer geschlossene Mannschaftsleistung zu verdanken sei. zis