Wolfhagen stutzt Adler II die Flügel

Gruppenliga: Kastriot Sogojeva im Doppelpack und André Nordmeier treffen in Weidenhausen

+ Im Doppelpack: Kastriot Sogojeva (rechts) traf beim Wolfhager 3:0-Sieg bei Weidenhausen II zwei Mal. Foto: Michl

Weidenhausen. Gut erholt von der 1:4-Heimniederlage vom Nachholspiel am Dienstag gegen Sandershausen präsentierte sich Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen am Samstag beim SV Adler Weidenhausen II. Denn die Rot-Weißen von Trainer Halil Inan sackten mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg auf dem Chattenloh am Hohen Meißner die volle Ernte ein und feierten damit am dritten Spieltag ihren zweiten Auswärtssieg.