Gruppenliga: Fürstenhagen auf Kunstrasen in Heiligenrode

Fehlt beim Gastspiel in Heiligenrode: Weil Dennis Schanze beim 1:7 in Vellmar zuletzt die Ampelkarte sah, muss die TSG Fürstenhagen am Sonntag ohne den wichtigen Mittelfeldspieler auskommen.

Witzenhausen. Der Spielplan ist unerbittlich. In der Gruppenliga stehen auch bei diesen eisigen Temperaturen für den TSG Fürstenhagen und die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach am kommenden Wochenende die nächsten Nachholspiele auf dem Spielplan.

Die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, die Höhenzüge in der Region schneebedeckt: Man muss schon ein wenig Fantasie aufbringen, um bei den aktuellen Wetterbedingungen an die Freiluftsportart Fußball zu denken.

Das für Samstag angesetzte Heimspiel von Klei./Hun./Doh. gegen den FSV Wolfhagen fällt aus. „Unser Rasenplatz in Hundelshausen ist tiefgefroren. Die Verletzungsgefahr wäre viel zu hoch, wenn wir am Samstag spielen würden. Wenn man auf die Unebenheiten und gefrorenen Kanten fällt, dann könnten schwere Verletzungen entstehen. Wir waren jetzt schon seit Wochen nicht mehr auf einem Rasenplatz“, sagt SG-Coach Goran Andjelkovic. Das Wetter mit viel Sonnenschein habe zwar seinen Reiz, für den Fußball in der Region aber nur Nachteile. Denn an reguläres Training ist beim Aufsteiger schon seit Wochen nicht mehr zu denken.

+ Im Wartestand: Das Debüt von Adrian Koch (re.) bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach lässt weiter auf sich warten. Das Heimspiel des Aufsteigers am Samstag gegen Wolfhagen wurde abgesagt. © Archivfoto: Jelinek/nh

Am Donnerstag hielt sich das Team um Stürmer Rene Weska beim Spinning in einem Witzenhäuser Fitnessstudio in Form. „Ich muss die Spieler irgendwie bei Laune halten“, sagt Andjelkovic. Sogar ein Treppenlauf beim Herkules in Kassel mit anschließendem gemeinsamen Thermenbesuch und Essen stand schon auf dem Trainingsplan, den der Aufstiegscoach seit dem Trainingsauftakt am 28. Januar extrem erfinderisch gestaltet. „Ich habe in meinem Kofferraum immer ein paar Säcke Streusalz liegen. Bei Glätte streue ich einen Bereich auf einem Parkplatz oder einer Straße ab, auf dem wir dann Lauftraining und Koordinationsübungen machen können“, sagt Andjelkovic über das ungewöhnliche Training, das seit seinem Wechsel vom Göttinger Landesligisten FC Grone auch Offensivspieler Adrian Koch bestreitet.

Fürstenhagen ohne Schanze

TSV Heiligenrode - TSG Fürstenhagen (Sonntag, 15 Uhr). Anders als Mitaufsteiger Klei./Hun./Doh. wird der TSG auf dem Kunstrasenplatz in Heiligenrode auf jeden Fall spielen. „Wir haben in dieser Woche das Spiel in Vellmar ausgiebig analysiert“, sagt Volker Reinhardt. Fürstenhagens Trainer ärgerten bei der zurückliegenden 1:7-Auftaktpleite nach der Winterpause vor allem die vier Gegentore in den letzten 20 Minuten. „So dürfen wir nicht einbrechen, wir müssen alles besser machen“, fordert Reinhardt, der am Sonntag den gelb-rot gesperrten Mittelfeldspieler Dennis Schanze ersetzen muss. „Wir werden uns ganz anders präsentieren“, verspricht der Coach, der seine Spieler in dieser Woche mit Hallentraining in Hopfelde und Hessisch Lichtenau auf den Tabellensiebten vorbereitete. In der Vorrunde gewann der TSG mit 3:1 gegen Heiligenrode. Reinhardt: „Jeder Spieler hat gesehen, dass man die schlagen kann. Das muss uns Mut machen.“