5:2 – TuSpo Mengeringhausen setzt ein erstes Ausrufezeichen

Zwei Tore geschossen, eines vorbereitet: Giulian Braun vom TuSpo. © Werner Spitzkopf

Die Patzer dankend angenommen und dem Aufsteiger den ersten Dämpfer versetzt: Der TuSpo Mengeringhausen hat in der Gruppenliga ein Ausrufezeichen gesetzt .

Hoof – 5:2 (1:1) bei der SG Schauenburg: Damit hat Mengeringhausen zumindest bis Sonntag den zweiten Tabellenplatz inne. „Ich bin sehr glücklich über den ersten Dreier der Saison. So könnte es von mir aus gerne weitergehen“, gab Trainer Patrick Gries zu Protokoll. Zunächst sah es nicht nach einem Auswärtserfolg aus. Die SG, die am ersten Spieltag immerhin mit einem Sieg in Edermünde überraschte, machte zu Beginn der Partie ordentlich Druck und versuchte die Mengeringhäuser Abwehr durch hohes Pressing in Schwierigkeiten zu bringen. Die Gäste hielten dem Druck jedoch stand und den Gegner vom eigenen Tor fern.

Bei sommerlichen Temperaturen konnte Schauenburg das hohe Tempo nicht lange halten und die Gäste gestalteten das Spiel nun ausgeglichener. Trotzdem gelang Schauenburg in der 38. Minute der Führungstreffer, als ein Eckball an Freund und Feind vorbeisegelte und Jan Niklas Steinmetz völlig freistehend zum 1:0 traf. „Wir haben in dieser Phase zu viele Standards zugelassen, die siebte Ecke führte dann zum Gegentor“, bemängelte Gries.

Mengeringhausen gelingt nach der Pause fast alles

Der TuSpo wollte sich damit nicht abfinden, erhöhte das Tempo und traf durch Dominik Lüdtke mit dem Halbzeitpfiff zum Ausgleich.

Die erste nennenswerte Möglichkeit nach dem Seitenwechsel brachte dann die Führung für die Gäste. Bei Giulian Brauns Treffer in der 48. Minute hatte Schauenburgs Torhüter Matz Knierim bei einem Rückpass über den Ball getreten und sich dabei zu allem Überfluss auch noch schwer verletzt. Er musste ausgewechselt werden.

Obwohl Schauenburg sehr kampfstark agierte und den Druck nochmals erhöhte, gelang den Mengeringhäusern nun fast alles. Nach einer schönen Kombination verwertete Max Jakobschak eine Vorlage von Braun problemlos zum 1:3 (58.). Braun war es selbst, der für die Vorentscheidung zum 1:4 sorgte, dabei nutzte er mit seinem 20-Meter-Schuss gleich mehrere Unsicherheiten in der Heim-Defensive. Auch Tim Sommer kam noch zu seinem zweiten Saisontreffer. Einen langen Ball von Lüdtke nahm der Youngster direkt und mit etwas Glück stand es 1:5 (75.)

Im Gefühl des sicheren Sieges schaltete Mengeringhausen einen Gang zurück und ermöglichte den Platzherren einige Möglichkeiten, wobei der Auswärtssieg nicht mehr wirklich in Gefahr geriet. Bis auf den Anschlusstreffer von Tonio Bonnes, der ebenfalls nach einer Ecke traf, gelang der Heimelf nicht mehr viel. (Martin Rinne)

Statistik TuSpo Mengeringhausen: M. Föll – Jakob, Sinemus, Müller, M. Löhndorf (75. Steffen) – Sommer, Lüdke, Paul, Lüther – Braun, Jakobschak (81. D. Föll)

Tore: 1:0 Jan Niklas Steinmetz (38.), 1:1 Dominik Lüdtke (46.), 1:2, 1:4 Giulian Braun (48., 64.), 1:3 Max Jakobschak (58.),1:5 Tim Sommer (75.), 2:5 Tonio Bonnes (81.).