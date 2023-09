Gruppenliga: TuSpo unterliegt Homberg völlig verdient

Von: Gerhard Menkel

Und wieder ist ein Ball weg: Tim Sommer (rechts) wird vom Homberger Stefan Graf gebremst. © Artur Schöneburg

Der TuSpo Mengeringhausen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Gruppenliga. Die Partie gegen den FC Homberg nahm schon früh die verkehrte Richtung.

Mengeringhausen – Vor dem Anpfiff hatte Geschäftsführer Thomas Mertens das nicht eben zahlreiche Publikum via Stadionlautsprecher vom Wunsch des TuSpo nach dem ersten Heimsieg wissen lassen. Doch schon nach fünf Minuten der Partie gegen Homberg deutete sich an, dass es beim Wünschen bleiben sollte. Am Ende stand eine 1:5 (0:3)-Pleite der Fußballer in Grün-Weiß. Sie ließ Stefan Krohne frustriert zurück.

„Eine hochverdiente Niederlage“, sagte der TuSpo-Trainer. Die Gründe bündelte er vor allem in einem Punkt: „Wir gehen nicht richtig in die Zweikämpfe.“ Den ersten aggressiven Zweikampf seines Teams habe er in der 44. Minute gesehen. „Wenn wir da nicht richtig zur Sache gehen, haben wir in der Klasse nichts verloren“, sagte er.

Die Homberger hatten ihrem Gegner in diesem Punkt einiges voraus. Sie machten die Räume dicht und gingen konsequent auf die Gegenspieler. Aufbauspiel des TuSpo fand so kaum statt. Dazu kam, dass sich Tim Sommer als Kreativspieler in Zweikämpfen aufrieb – und als vielleicht ein Elfmeter nach Zweikampf mit Hannes Seitz für ihn fällig gewesen wäre, diesen nicht bekam.

Auch Dominik Lüdtke konnte selten seine Ideen umsetzen. Das meiste für den Aufbau tat Sven Schwedes, der auch die beste Aktion des TuSpo mit Torpotenzial vor der Pause einleitete. Nach seinem Steckpass war Pascal Löhndorf zwar frei, doch der Ball war schwer zu verarbeiten und Torwart Rolf-Christian Köhler attackierte hart.

Zwei Tore, die nicht zwingend für Homberg fallen müssen

Das war in der 43. Minute, und Homberg führte schon 2:0. Die Führung hatte Mirko Rieck aus spitzem Winkel von der linken Seite erzielt. Sein Schuss knallte an den Innenpfosten und prallte vom Hinterkopf von Keeper Moritz Föll ins Tor (5.). Beim 2:0 spielte Seitz auf rechts zwei Mengeringhäuser aus, seine Hereingabe verwertete Steffen Keller (29.). Sieben Minuten später ein langer Abschlag auf Nick Körber. Der köpfte, ehe ihn Torwart Föll erwischte, doch der Ball ging vorbei und Schiedsrichter Naumann pfiff kein Foul.

Noch vor der Pause das 3:0 für den FCH. Der gerade eingewechselte Linus Aschenbrenner hob ein Zuspiel von Keller ins lange Eck. Sah aus wie eine Flanke.

Die Mengeringhäuser schienen erledigt, kamen aber stark zurück. Die erste Viertelstunde nach Wiederbeginn gehörte ihnen. Lüdtkes Freistoß war ein erstes guter Versuch, sein Eckball der zweite; Schwedes scheiterte per Kopf an Keeper Köhler (48.). Dann schaffte es der eingewechselte Max Jakobschak das starke Zuspiel von Schwedes nicht zu verwandeln (53.); dafür machte er es kurz darauf besser: Lüdtkes Zuspiel hämmerte er hoch ins Tor (61.).

Ging da noch was? Das 1:3 beförderte Spekulationen gut zwei Minuten lang. Dann ließ Torwart Föll einen Freistoßaufsetzer von Seitz über sich hinwegspringen. Trainer Krohne schüttelte den Kopf: „Wenn wir mal dran sind, kann kriegen wir gleich das Gegentor. Wir kriegen die individuellen Fehler nicht abgestellt.“ Obendrauf kam Gelb-Rot gegen Yannic Weiß, der sich allzu laut beschwerte.

Das 1:5 besorgte Körber in der Nachspielzeit nach einem Solo, und sein Trainer Florian Seitz strahlte: „Ein verdienter Sieg von Anfang bis Ende.“ Wobei er auch gesehen hatte, wie nach der Pause die Begegnung für eine kurze Zeit eine andere Richtung nahm. „Da waren wir nicht mehr gut da, und der Anschlusstreffer fiel völlig folgerichtig.“ Die prompte und glückliche Antwort seines Teams nannte Seitz „extrem wichtig“.