Gruppenligist Grebenstein verliert 0:1 in Heiligenrode

Fair vom Ball getrennt: Grebensteins Anto Kajic (links) stoppt Christian Rümenap in höchster Not. Foto: Fischer/nh

Heiligenrode. Durch ein Kopfballtor von Michael Gerber in der 16. Minute verlor der TuSpo Grebenstein das Verfolgerduell der Fußball-Gruppenliga beim Fünften TSV Heiligenrode mit 0:1 (0:1).

Für die Heiligenröder war es der dritte Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause unter ihrem neuen Trainer Marco Burghardt.

Etwa 250 Zuschauer verfolgten bei frostigen Temperaturen die Partie. Dabei hatte Oliver Stöhr die erste Großchance, als er aus kurzer Distanz den Pfosten traf (12.). Vier Minuten später erzielte Gerber im Anschluss an eine Ecke per Kopf das 1:0. Die erste gute Chance für die Gäste vergab Leon Ungewickel, der aus zehn Metern knapp das Tor verfehlte (26.). Wenig später musste die Partie für acht Minuten unterbrochen werden, da ein Linienrichter wegen Kreislaufproblemen ausgewechselt werden musste (33.). Kurz vor dem Pausenpfiff köpfte Matuzovic nach einer Ecke über das Tor (45.).

In der zweiten Halbzeit bestimmte der TuSpo eindeutig das Geschehen, tat sich aber gegen die engmaschige TSV-Abwehr schwer. Dennoch waren genügend Chancen für den Ausgleich vorhanden. So scheiterte Steffen Fried gleich in der 48. Minute am TSV-Torhüter Markus Frank und Anto Kajic setzte einen Schuss aus 16 Metern nur knapp über das Gehäuse (56.).

Pech hatte Mehmet Gül, der nach seiner Einwechselung mit dem ersten Ballkontakt nur den Pfosten traf. Der Ausgleich sollte nicht fallen. Bei den Gastgebern sorgte der schnelle Christian Rümenap für Entlastungsangriffe.

Die letzte Gästechance vergab Kajic, als Frank seinen Schuss per Fußabwehr klärte (78.).

Grebenstein: Schreiber - Bajo, Schäfer, Paulus (46. Maiterth) - Kajic, Drube - Fried, Frey, Mamusa - Ungewickel, Belarbi (67. Gül). Tor: 1:0 Gerber (16.).

SR: Kraft (Bad Arolsen) - Z.: 250

Tor: 1:0 Gerber (16.).

(zmw)