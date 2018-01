Hallenkreismeisterschaft in Espenau: Schachten/Burguffeln und Espenau weiter

Spannende Vorrunde: Hier enteilt Marius Böhm von der SG Ostheim/Zwergen/Liebenau dem Hümmer Linus Hillmaier. Hümme gewann zwar das Spiel, doch der TSV schaffte den Einzug in die Endrunde genauso wenig wie die SG. Foto: Rieß

Espenau. Zwei A-Ligisten komplettieren die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Hofgeismar-Wolfhagen. Spielbeginn ist am Sonntag, 28. Januar um 11.30 Uhr in Espenau.

Die Teilnehmer der Endrunde für die Hallenkreismeisterschaft im Fußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen stehen fest. In der Vorrunde setzten sich am heutigen Samstag die bereits im Vorfeld hoch gehandelten A-Ligisten Schachten Burguffeln und Gastgeber Espenau durch. Etwas überraschend ausgeschieden ist Kreisoberligist Obermeiser/Westuffeln. Ebenfalls die Segel streichen mussten A-Ligist TSV Fürstenwald, die B-Ligisten TSV Hümme und SG Ostheim/Zwergen/Liebenau sowie der einzige C-Liga Klub Kickers Wolfhagen.

Am morgigen Sonntag geht es um 11.30 Uhr in Espenau weiter. Dann greifen die höherklassigeren Teams in die Meisterschaft ein.

In der Gruppe A spielen neben dem Verbandsligist FSV Dörnberg, die SG Schauenburg, SV Balhorn, FSG Weidelsburg und Schachten/Burguffeln. In der Gruppe B spielt Titelverteidiger Hombressen/Udenhausen, SG Calden/Meimbressen, TSV Immenhausen, SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen und Espenau. .

Kurz nach 16 Uhr sind die Gruppenspiele abgeschlossen. Es folgen die Halbfinals. Die Platzierungen ab Rang fünf werden im Sechsmeterschießen ausgetragen. Gegen 17 Uhr steigt das kleine Endspiel, anschließend das Finale. Die Siegerehrung und die Auszeichnung der besten Spieler beendet dann die Hallenkreismeisterschaft.

Tabelle der Vorrunde:

1. Schachten/Burguffeln 15

2. Espenau 12

3. Obermeiser/Westuffeln 10

4. Hümme 10

5. Ostheim/Zwergen/Liebenau 9

6. Kickers Wolfhagen 3

7. Fürstenwald 3