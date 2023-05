Goddelsheim/Münden kassiert beim 0:4 gegen Baunatal drei Treffer binnen fünf Minuten

Teilen

Blindflug: Hendrik Bestmann (Baunatal/re) und der Goddelsheimer Stefanos Tziabazidis verlieren in diesem Moment den Blick für den Mitspieler. © bb

Diese fünf Minuten werden die Fußballer der SG Goddelsheim/Münden so schnell nicht vergessen. Jeweils kurz vor und kurz nach der Halbzeit kassierten sie insgesamt drei Treffer.

Münden – Die Lichtenfelser hatten im Gruppenligaspiel gegen Eintracht Baunatal fast mit dem Pausenpfiff das 0:2 erhalten, kamen aus der Kabine und 240 Sekunden später stand es 4:0 für die Gäste. Deren neue Trainer Jörg Reith, der erst am Dienstag das erste Training geleitet hatte, nachdem Friedhelm Janusch entlassen worden war, .hatte damit einen erfolgreichen Einstieg .

„Heute fehlten uns einfach ein paar Prozent, hinzu kamen angeschlagene Spieler. Dann reicht es halt nicht gegen einen engagiert auftretenden Tabellenzweiten“, musste SG-Trainer Jens Fresen eingestehen. Wenn dann auch noch die Frische im Kopf fehlt, was zu ungenauen Ballaktionen führt, ist eine Niederlage meist unvermeidbar.

Dabei sah es in der ersten Halbzeit nicht nach einer deutlichen Niederlage aus. Sicherlich waren die Gäste spielerisch stärker, doch die SG-Abwehr stand lange gut und versuchte die Räume für die schnellen Spitzen eng zu machen.

Führungstreffer deutete sich nicht an

Auch der Baunataler Führungstreffer deutete sich in der 28. Minute nicht an. Der SG-Abwehr schien den Ball bereits unter Kontrolle zu haben, doch ein Abpraller brachte Justin Wieczorek plötzlich in Schussposition, Torwart Kevin Vesper war noch am Ball, doch Wieczorek spitzelte den Ball dann doch über die Linie. Vier Minuten später hatten die Gastgeber Glück, als der Ball nach einem Schuss von Hendrik Bestmann am Pfosten landete.

Als alle auf den Pausenpfiff warteten, schlugen die Gäste noch einmal zu. Nach einem groben Abspielfehler in der SG-Abwehr passte Bravo-Sanchez auf Zakariae El Jamouhi, der sofort abzog und unter die Latte zum 0:2 traf.

Hellwach kamen die Gäste aus der Kabine. Nach einer Ecke köpfte Nicolai Jabornig zum 3:0 ein und nur 120 Sekunden später war nach einem Freistoß Sebastian Kraus mit der Fußspitze vor Felix Vesper am Ball und spitzelte den Ball zum 4:0 ins Netz.

Torwart Vesper verhindert Schlimmeres

Dann verfehlte ein Freistoß von Benjamin Wendel nur knapp das Baunataler Tor. Auf der Gegenseite musste Torwart Felix Vesper gleich dreimal gegen Wieczorek, Zakariae El Jamouhi und Rinas bravourös klären.

Nachdem die Gastgeber in der 66. Minute ein Handspiel im Strafraum reklamiert hatte, ließ Florian Mitze eine der wenigen SG-Torchancen aus. Baunatal blieb am Drücker, auch weil Trainer Reith vehement forderte, dass er „keinen Standfußball sehen will“.

Doch außer einer Rettungstat von Torwart Vesper gegen Al-Omari (86.) passierte nichts mehr. „Das Spiel wollen wir schnell abhaken und freuen uns auf eine kleine Pause bis Freitag“ so Fresen. (bb)