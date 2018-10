Heimsiege für ESV Hönebach und ESV Weiterode

Fußball Hersfeld-Rotenburg aktuell

+ © Walger/HNA Die Beine über Kreuz: Der Hönebacher Manuel Brandenstein (rechts) und Marco Schade von der SG Mecklar/Meckbach/Reilos kämpfen hier um den Ball. Foto: Walger © Walger/HNA

Rotenburg. In der Fußball-Kreisoberliga kassierten die SG Heinebach/Osterbach und die FSG Bebra unglückliche Heimniederlagen. Bereits am Freitag musste sich die SG Rotenburg/Lispenhausen in Dittlofrod beugen und rutschte auf einen Abstiegsplatz ab.