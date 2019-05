Heinebach/Osterbach möchte am rettenden Ufer anlegen

Er ist ein Fels in der Heinebacher Deckung: Stefan Winter, der diesen Zweikampf gewinnt u nd den Ball aus der Gefahrenzone köpft.

Noch ein Sieg, und die SG Heinebach/Osterbach hat den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga sicher.

Rotenburg – Matchball für die SG Heinebach/Osterbach! Gewinnt sie das Derby der Fußball-Kreisoberliga am Sonntag auf eigenem Platz gegen den ESV Weiterode, dann wäre eine tolle Aufholjagd zu einem strahlenden Ende gebracht worden und der Klassenerhalt sicher. Allerdings verfolgen auch die Weiteröder ein Ziel. Sie wollen Platz drei verteidigen und beste Mannschaft der Saison im Altkreis Rotenburg werden.

Schaut man nur auf die Tabelle, dann ist der ESV klar favorisiert. Und genau so sieht es auch Heinebachs Trainer Martin Köthe. Weiterodes Coach Andreas Rygula erwartet dagegen ein Duell auf Augenhöhe - und kann ebenfalls ein gutes Argument anführen. Denn nach der Winterpause haben beide Mannschaften auf dem Platz für Furore gesorgt.

Die Alheimer haben in acht Spielen sechs Siege gelandet und nur zweimal verloren. Der ESV steht bei sechs Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Die gab es gegen Steinbach II, das einige Hessnliga-Akteure aufgeboten hatte. Mit dieser Bilanz sind beide Trainer natürlich zufrieden. Was das Spielerische angeht, macht Andreas Rygula bei seinen Spielern allerdings kleine Abstriche.

Sie hätten gegen Eiterfeld und Aulatal vorzüglich gespielt, in anderen Partien aber nicht mehr getan, als nötig war, um zu gewinnen. Und im Vorbeigehen, da ist sich Andreas Rygula sicher, werden die Heinebacher nicht zu besiegen sein: „Mit ihren drei Neuzugängen und den Spielern, die in der Hinrunde noch verletzt gefehlt haben, sind die Heinebacher richtig gut. Mit Penner und Winter haben sie zwei klasse Innenverteidiger.“ Als „kompakt und robust“ beschreibt Andreas Rygula die Alheimer Elf. Das lässt ihn „ein schwieriges Spiel“ erwarten.

Florian Rabe wird seinem ESV fehlen. „Er hat wieder Kniebeschwerden, und wir wollen da kein Risiko eingehen.“ Außerdem ist Yannick Gilga nicht da. Er schaut sich den FC Liverpool bei dessen Saisonfinale an der Anfield Road an. Wenn es gut läuft, sieht er den neuen Englischen Meister.

In Bestbesetzung werden dagegen die Männer aus Alheim auflaufen. Es werde trotzdem „absolut schwer, den entscheidenden Dreier einzufahren. Die Weiteröder sind technisch versiert und mit guten Einzelspielern gespickt“, sagt SG-Trainer Martin Köthe und fügt an: „Aber wir sind auch gut drauf. Ich kann mir vorstellen, dass am Sonntag die mentale Frische entscheiden kann.“ Nicht auszuschließen, dass sich doch ein Spiel auf Augenhöhe entwickelt.