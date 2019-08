Heinebach/Osterbach und Weiterode trennen sich 1:1

Wer kriegt ihn? Waren anfangs die Heinebacher (in Weiß) überlegen, so hätten die Weiteröder ihnen am Ende fast noch die Punkte weggeschnappt.

Heinebach – Zum Saisonauftakt erspielte und erkämpfte sich Fußball-Kreisoberligist SG Heinebach/Osterbach auf heimischen Gelände vor spärlicher Kulisse gegen den favorisierten ESV Weiterode ein 1:1 (1:0).

Die mit zwei A-Jugendlichen und dem Neuzugang Marton Labath in der Startaufstellung angetretende SG begann die Partie mit hohem Pressing im Mittelfeld, während die Gäste abwartend kombinierten. Ein Grund dafür: Sie waren durch die Ausfälle von Pfau, Lingelbach, Freitag und Caval personell arg gebeutelt.

Bereits in der 12. und 13. Minute gab es eine Doppelchance für die Hausherren. Zuerst nahm Bastian Stöcker das Leder direkt, scheiterte jedoch an den Armen von ESV-Keeper Witold Sabela (12.). Anschließend knallte Alexander Denkovic seinen Schuss nach einem Querschläger auf den Kasten, aber Sabela war erneut glänzend auf dem Posten. Weiter war die SG am Zug. In der 16. Minute fiel die verdiente Führung. André Raabe nahm die Kugel aus dem Gewühl auf, tunnelte Sabela, und es stand 1:0 für die SG.

In der Folge eroberte die SG immer mehr zweite Bälle im Mittelfeld, was ESV-Coach Andres Rygula verärgerte. In der 37. Minute gab es allerdings ein Gerangel mit Folgen. Heinebachs Laslo Kolompar erhielt nach einer Zwiesprache mit Schiedsrichter Schwarz die Rote Karte wegen Beleidigung.

Kurz vor der Halbzeit sendete der ESV dann ein Lebenszeichen. Ein Fernschuss von Vincent Bernt rauschte knapp am SG-Kasten vorbei (45.).

Die SG begann den zweiten Abschnitt mit einer taktischen Umstellung: SG-Coach Martin Köthe ließ zunächst im 4-1-3-1 spielen, später im 4-4-1. Die Außen sollten die Löcher in der Mitte stopfen. Das hinderte den ESV aber nicht daran, Dauerdruck aufzubauen. Heinebach wehrte sich tapfer und gekonnt, doch der Druck der Gäste wurde zunehmend stärker. Ein Distanzschuss von Jan Luce Schwachheim verfehlte knapp sein Ziel (64.). Viel versprechende Angriffe spielte der ESV nicht konzentriert zu Ende, kam aber in der 82. Minute doch noch zum verdienten Ausgleich. Einen Querschläger aus der SG-Abwehr verwertete Bastian Bachmann, Neuzugang aus Obergeis, zum 1:1. Beinahe wäre den Weiterödern sogar noch der Siegtreffer gelungen, aber Florian Yildiz scheiterte nach seinem Solo, an SG-Keeper André Penner (86.).

„Unsere erste Halbzeit war bärenstark, wir hätten 3:0 führen müssen“, befand Heinebachs Trainer Martin Köthe. „Die Rote Karte hat unseren ganzen Plan über den Haufen geworfen.“ Sein Gegenüber Andreas Rygula monierte: „In unserem Spiel war zu wenig Tempo. Vor dem Spiel wäre ich mit einem 1:1 zufrieden gewesen, nach der zweiten Halbzeit nicht mehr.“

SG:Penner – Raabe (87. Garcia Fuentes), Kolompar, Denkovic (46. Gal), Labath, Stöcker (77. Denkovic, 90.+2 Stöcker), Fernandes Rosa, Marg, Nickel,Villa (46. Dick) ESV:Sabela – Bernt, Schumacher, Gilga, Bachmann, Grassmann, Rabe (65. Hirschfeld), Schwachheim, Wrzos, Yildiz, Thalmann SR: Schwarz (Raboldshausen) Tore: 1:0 Raabe (16.), 1:1 Bachmann (82.), Rot:Kolompar (37.)

VON BURGHARD HAUPTMANN