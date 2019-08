Heinebach/Osterbach zum Auftakt gegen Weiterode

Mit einem Altkreisderby startet die Fußball-Kreisoberliga am Wochenende in die neue Spielzeit.

Heinebach/Weiterode – Die SG Heinebach/Osterbach, Aufsteiger des Vorjahres, erwartet den allgemein hochgewetteten ESV Weiterode. Anpfiff auf dem Heinebacher Sportplatz ist am Sonntag um 15 Uhr.

„Eigentlich zufrieden“ mit der Saisonvorbereitung ist Martin Köthe, der Coach der Gastgeber. Wobei er einschränkt, dass seine Elf in den Testspielen eher keine Hochkaräter als Gegner hatte. „Es ging darum, dass wir uns einspielen, und dass unsere jungen Spieler in Schwung kommen. Die haben gut mitgezogen, aber auch gemerkt, dass es im Seniorenbereich anders zugeht – körperlich und taktisch.“

Spielerisch sei seine Mannschaft schon recht weit. Vor allem aber ist Köthe froh, dass die Personalnot, über weite Strecken der vergangenen Serie ungeliebter Wegbegleiter, kein Problem mehr ist. Im ohnehin schon in der Rückrunde verstärkten Kader fehlt nur Stefan Winter (Leistenverletzung).

„Weiterode ist eine Mammutaufgabe zum Auftakt“, ordenet Köthe den Gast ein. „Die sehe ich am Ende in den Top Drei.“ Er hofft, dass das Derby gleich zu Beginn Kräfte freisetzt. „Wenn man nicht gewinnen will, ist man im Fußball fehl am Platz“, sagt er, stellt aber klar: „Weiterode ist kein Maßstab für uns, das ist eine andere Qualität.“

Eine solche möchte Andreas Rygula, sein Gegenüber beim ESV, nur allzu gern von seiner Elf sehen. Er erinnert sich nämlich an den Auftakt der Vorsaison, als der ESV nach drei Spielen exakt null Punkte auf dem Konto hatte. „Bitte nicht erst nach drei Spielen anfangen, Fußball zu spielen“, gibt Rygula seinen Jungs augenzwinkernd mit auf den Weg.

„Eher durchwachsen“ sei die Vorbereitung gewesen. Die Ergebnisse hätten gestimmt, wobei „Freundschaftsspiele nicht viel aussagen“, wie der Trainer einschränkt. Sorgen bereitet ihm die personelle Situation. Manuel Pfau fällt mit einem Kreuzbandriss für den Rest des Jahres aus, dazu fehlen Pascal Freitag aus privaten Gründen und Daniel Lingelbach (Rückenbeschwerden) zum Auftakt.

Zudem gibt Rygula zu, dass er sich am ersten Spieltag einen anderen Gegner gewünscht hätte als die Heinebacher. „Die Rückrunde hat gezeigt, dass das eine richtig gute Mannschaft ist. Wir spielen aber auf Sieg – zu hundert Prozent, sonst haben wir keine Chance.“ Und er glaubt: „Das wird richtig heiß!“