Heinebacher stehen auf dem Prüfstand

Ob ihr Zauber auch in Eiterfeld wirkt? Die drei ungarischen Winter-Neuzugänge haben bei den Heinebachern voll eingeschlagen. Hier ist Janos Gal am Ball.

Ihre drei bisherigen Spiele nach der Winterpause haben die Kreisoberliga-Fußballer der SG Heinebach/Osterbach gewonnen.

Rotenburg – Doch diese tolle Serie fortzusetzen, dürfte ihnen schwerfallen. Denn sie müssen am Sonntag um 15 Uhr beim Titelfavoriten SG Eiterfeld/Leimbach in Eiterfeld antreten. Und der verlässt selten als Verlierer den Platz. Erst zwei Niederlagen hat die Elf von Spielertrainer Ali Cotan in dieser Saison erlitten. Und deshalb fahren die Alheimer auch als Außenseiter in die Vorderrhön. Die für den Klassenerhalt nötigen Punkte werden sie sich andernorts eher holen. Allerdings haben sie nichts zu verlieren und verfügen über reichlich Selbstbewusstsein.

Für den ESV Hönebach wird es Zeit für den ersten Dreier in diesem Jahr. 2:2 gegen Hohenroda, 0:4 bei Aulatal, 2:2 gegen Steinbach II - das brachte nur zwei Zähler aufs Konto des Tabellenfünften. Nun muss die Mannschaft von Trainer Tino Jäger beim abstiegsgefährdeten SV Niederjossa antreten, der ein wenig von der Rolle zu sein scheint. Der SVN hat seinen letzten Zähler am 18. November ergattert - das allerdings mit einem bemerkenswerten 1:1 gegen die übermächtigen Eiterfelder.

Die FSG Bebra tritt als Favorit zum Nachbarschaftsduell in Mecklar an. Denn die Gastgeber aus Ludwigsau sind zuletzt viermal in Folge leer ausgegangen - bei einem Torverhältnis von 4:15. Und sie haben ja auch keinen Bekim Mustafi, der in einem Spiel drei Freistöße in den gegnerischen Kasten nagelt - wie am Sonntag in Bebra geschehen.

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung der SG Wildeck in der Fußball-Kreisliga A 1 seiben Spieltage vor dem Saisonende. Den gilt es für das Team von Trainer Mike Lindemann in den kommenden Wochen zu verteidigen, in denen sie direkte Verfolger zum Gegner haben werden.

Erster Herausforderer wird auf eigenem Platz am Sonntag in Obergeis die SG Ober-/Untergeis sein. Sie belegt derzeit Rang fünf. Angst und Schrecken haben die Neuensteiner am vergangenen Wochenende allerdings nicht verbreitet.

In Cornberg kamen sie über ein 2:2 nicht hinaus. Vielleicht geling der SG Cornberg/Rockensüß übermorgen wieder so ein Überraschungscoup. Leidtragender wäre diesmal der FSV Hohe Luft, der den Tabellenneunten um 15 Uhr am Ufer der Fulda empfängt.

Die SG Gudegrund/Konnefeld hat als Fünfter mit 41 Punkten noch alle Chancen, auf Rang zwei und damit in die Relegation vorzustoßen. Ihr Gast, Schlusslicht ESV Weiterode II, sollte sie auf diesem Weg nicht aufhalten.

Auf dem absteigenden Ast befindet sich nach drei Niederlagen in Folge die SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz. Gegen Mühlbach/Raboldshausen sollte sie in Weißenhasel den Hebel nun aber umlegen können.