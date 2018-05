Von der Ersthelferin zur Braut: Heiratsantrag auf Moringer Fußballplatz im Video

Moringen. Ungewöhnlicher Heiratsantrag auf dem Fußballplatz: Ein Spieler des SV Moringen II ging für seine Freundin auf die Knie. Wir haben die ganze Geschichte - und ein Video.

Ein romantischer Moment mit dem Partner, vielleicht beim Sonnenuntergang am Strand oder bei einem festlichen Abendessen. So (oder so ähnlich) stellen sich vermutlich viele Paare perfekte Augenblicke für einen Heiratsantrag vor.

Petar Parcetic, Fußballer beim SV Moringen II (1. Kreisklasse Northeim/Einbeck), hatte da eine ganz andere Idee. Er überraschte seine Freundin Diana Berisch am Sonntag auf dem Sportplatz, während des Spiels - und täuschte dafür auch noch eine schwere Verletzung vor.

Doch der Reihe nach. Parcetic hatte im Vorfeld alles von A bis Z durchgeplant. „Alles begann am 23. April, als ich bei den Eltern von Diana um ihre Hand angehalten habe. Ich bin da ein altmodischer Mensch“, sagt der künftige Bräutigam. Weiter ging es mit dem Gang zum Juwelier, schließlich musste ein Verlobungsring her. „Dann habe ich meinen Trauzeugen Max Prehn, der auch Kapitän unserer Mannschaft ist, in meine Pläne eingeweiht. Kurz vor dem Spiel habe ich dann mit beiden Mannschaften und dem Schiri gesprochen.“

Richtig ernst wurde es in der 75. Minute: Moringen führte 3:0 gegen den Bühler SV, als Parcetic wenige Meter vor seiner auf einer Bank sitzenden Freundin nach einem Zweikampf zu Boden ging und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Knie fasste. „Ich hatte vor ein paar Jahren einen Kreuzbandriss. Ich habe also die ganze Woche vor dem Spiel immer wieder Schmerzen in meinem Knie vorgetäuscht und meiner Freundin davon erzählt. Die Idee war, dass sie nach meiner vorgetäuschten Verletzung sofort zu mir auf das Spielfeld läuft.“

+ Sie hat JA gesagt! Petar Parcetic und seine zukünftige Frau Diana Berisch umrahmt von seinen Fußballkollegen und den Freundinnen. © Jelinek

Und das klappte. Während die medizinisch ausgebildete künftige Braut sich um das vermeintlich lädierte Knie kümmerte, versammelten sich die eingeweihten Mannschaften um das Paar. Plötzlich stand Parcetic (quasi wundergeheilt) auf, bekam von seinem Trauzeugen hinter dem Rücken den Verlobungsring überreicht und los ging der Antrag: auf die Knie gehen, Ring präsentieren, die Frage aller Fragen stellen, auf das Jawort warten, die Braut in die Arme nehmen und küssen.

Der Plan des Moringers war voll und ganz aufgegangen. Und wie ging es weiter? „Kurz nach dem Antrag wurde ich ausgewechselt. Ich musste mich ja schließlich um die Getränke kümmern, die die Jungs nach dem Spiel haben wollten.“ Wann die Hochzeit, steigen soll, ist noch nicht klar. Aber seit Sonntag laufen die Planungen.