Stadtduell in Baunatal am Freitag

+ © Dieter Schachtschneider Konzentriert: Hertingshausens Kevin Klingmann (links) kann beim 3:3-Remis in der Hinrunde den Torabschluss von Eintrachts Tim Kraus nicht verhindern. © Dieter Schachtschneider

Lange war nicht klar, wer die Baunataler Nummer eins in der Fußball-Gruppenliga (Gruppe 1) sein würde – Verbandsliga-Absteiger GSV Eintracht oder Aufsteiger TSV Hertingshausen. Heute ab 18.30 Uhr treten sie am Werraweg gegeneinander an.