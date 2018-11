Hessenliga: Baunatals Gäste von Türkgücü haben Probleme mit der sportlichen Heimat

Die Fußballer von Türkgücü Friedberg tragen ihre Heimspiele in der knapp zehn Kilometer entfernten Nachbargemeinde Rosbach aus. Freiwillig? Unfreiwillig? Vor dem Gastspiel des Aufsteigers beim KSV Baunatal (Samstag, 14.30 Uhr, Parkstadion) fragten wir nach.

Türkgücü Friedberg war lange im Stadtteil Ossenheim zuhause. Es gab dort keine Funktionsgebäude, kein Vereinsheim und keinen Kunstrasen – auch wegen der heiklen Lage in einem Überschwemmungsgebiet des Flüsschens Wetter.

2014 stieg der immer größer gewordene Klub erstmalig in die Verbandsliga auf und bemühte sich um Spiel- und Trainingsplatz auf der größten Sportstätte in Friedberg, der Sportanlage Burgfeld. Die aber ist, wie Türkgücüs Sportlicher Leiter Gökhan Satir sagt, „brutal belegt“.

Sebastian Dein aus dem städtischen Sportamt sieht es ähnlich. „Dort spielen die alteingesessenen VfB und SV Blau-Gelb Friedberg, die wir nicht verpflanzen konnten. Außerdem sind dort die überregional renommierten Leichtathleten des TSV Friedberg-Fauerbach zuhause, und auch für den Schulsport wird das Gelände genutzt“, sagt er und betont: „Wir haben Türkgücü nicht abgeschoben, und das war auch kein böser Wille.“ Einer der auf dem Burgfeld trainierenden Leichtathleten ist übrigens der Kasseler Sprinter Steven Müller.

So suchte sich der Klub ein Domizil und fand es im Sportzentrum Eisenkrain in Rosbach. Dort stehen zwei Rasenplätze und ein Kunstrasen zur Verfügung. Aber möchte Türkgücü auch nach dem Aufstieg weiterhin zurück nach Friedberg? „Ach schon“, sagt Satir, „wir sind doch ein Friedberger Verein. Und ich denke“ fügt er mit Blick auf die Stadt hinzu, „dass es angebracht wäre, einem Hessenligaverein noch mehr Rückhalt zu gewähren.“

Nach dem Aufstieg hatte die Stadt dem Klub ein Angebot unterbreitet. „Wir haben uns bemüht, Türkgücü entgegenzukommen. Der Klub hätte seine Samstags-Heimspiele im Burgfeld austragen können. Das hätte gerade so eben gepasst“, sagt Dein. Für die Verantwortlichen des Hessenligisten reichte dies nicht.

„Der Aufwand wäre zu groß gewesen. Wir hätten Bandenwerbung, Verkauf und alles andere Nötige hin und her transportieren müssen. Wir können auch nicht auf einem Platz spielen, auf dem wir nicht trainieren. Und was wäre, wenn wir Freitag oder Sonntag spielen müssten?“, erklärt Satir. So blieb der Aufsteiger zumindest vorerst in Rosbach.

Die Lage beim KSV Baunatal

Ob die personelle Situation bei den Baunatalern etwas besser wurde? „Eher noch ein bisschen schlechter“, sagt Trainer Tobias Nebe. Mit einem Muskelfaserriss aus dem Hessenpokalspiel gegen Hadamar fällt nun auch Florian Heussner aus. Immerhin kehrt Joonhaeng Cho nach seiner Sperre zurück.

Der KSV muss also wiederum mit einer Verlegenheitself versuchen, den ersten Hessenliga-Sieg seit einem Monat einzufahren. „Wir müssen gewinnen. Egal, wer auf dem Platz steht“, fordert Nebe. Gegen den Drittletzten sollte dies machbar sein.