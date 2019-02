Fehlstart für den FSC Lohfelden trotz Überzahl

Kein Auftakt nach Maß für den FSC Lohfelden in der Fußball-Hessenliga. Mit dem 1:0 (1:0) gegen den FSC Lohfelden tat dagegen der FV Bad Vilbel, was angesichts des knüppelharten Programms der nächsten Wochen im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga zu tun war.

„Nachdem wir die Vorbereitung komplett auf Kunstrasen absolviert haben, war die Umstellung auf den Rasenplatz sehr schwer. Man hat gesehen, dass es auf so einem Untergrund deutlich leichter ist zu verteidigen, als selbst Chancen zu kreieren. Leider haben wir einmal bei einer sehr gut getretenen Ecke nicht aufgepasst und auf der anderen Seite unsere beste Chance nicht genutzt“, sagte Lohfeldens Trainer Alfons Noja.

In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber das überlegene Team, ließen wenig zu und kontrollierten das Mittelfeld. Nuh Uslu hatte nach einer Flanke von Kristijan Bejic die erste gute Gelegenheit, köpfte aber freistehend über das Tor (16.).

Sechs Minuten später brachte Alexander Bauscher eine Ecke herein und diesmal traf der am langen Pfosten stehende Uslu gegen die Laufrichtung von Torhüter Maximilian Zunker per Kopf zum 1:0. Später kam ein Querpass von Ajdin Maksumic im Strafraum etwas in den Rücken von Uslu, der den Ball deshalb nicht verarbeiten konnte (39.). Und dann kam Lohfelden einmal über rechts durch, Konstantinos Drizis flankte und Mounir Boukhouttas Kopfball ging nur haarscharf am Tor vorbei (42.).

Im zweiten Abschnitt beschworen hüben wie drüben einige Fouls im Mittelfeld kurze Rudelbildungen herauf, während vor den Toren kaum noch etwas passierte. Bad Vilbels Adnan Alik übertrieb es schließlich und rauschte an der Mittellinie mit offener Sole auf David Lensch zu.

„Zum Glück hat er ihn nicht getroffen, sonst wäre wohl eine Verletztung dabei herausgekommen“, so Bad Vilbels Trainer Amir Mustafic, der die Rote Karte für seinen Innenverteidiger ohne Wenn und Aber akzeptierte (84.). Kapital schlagen konnte Lohfelden aus der Überzahl nicht mehr und der Trainer war genauso ernüchtert wie seine Mannschaft. „Ich habe in sehr, sehr enttäuschte Augen geschaut nach dem Schlusspfiff“, sagte Noja.