Hessenliga: KSV Baunatal schlägt Schlusslicht TuS Dietkirchen 2:1

Von: Pascal Spindler

Erzielte seinen ersten Treffer für den KSV Baunatal: Marcel Fischer (in Weiß) machte im Angriff viele Bälle fest. Hier ist er im Duell mit Robin Böcher (2. v.l.) und Torhüter Raphael Laux. © Andreas Fischer

Diese Pflichtaufgabe haben sie erfüllt. 2:1 (2:1) gewinnen die Hessenliga-Fußballer des KSV Baunatal vor heimischem Publikum gegen das Tabellenschlusslicht TuS Dietkirchen – auch wenn sie dabei die tief stehenden Gäste trotz drückender Überlegenheit lange Zeit im Spiel halten.

Baunatal – „Wir müssen das Ding früher entscheiden, ganz klar. Der Sieg ist aber absolut verdient“, sagt Baunatals Trainer Tobias Nebe nach der Partie. Seine Mannschaft hat in der Anfangsphase die erwartete Spielkontrolle, Dietkirchen hält vor allem körperlich dagegen, steht gut geordnet. So recht findet der KSV in den ersten 15 Minuten keine Lösungen, bleibt ohne nennenswerten Torabschluss.

Dietkirchen verlässt sich in der Offensive aufs Umschaltspiel – und schlägt darüber das erste Mal zu: Robin Dankof spielt den Ball von rechts aus abseitsverdächtiger Position Richtung Fünfer, Baunatals Abwehr ist überspielt, und Roberto Lahl schiebt locker ein (15.). Die Führung für die Gäste.

Die Antwort der Baunataler folgt prompt. Nach einem Eckball von Patrick Krengel fliegt Gäste-Schlussmann Raphael Laux unter dem Ball hindurch, ehe Marcel Fischer am zweiten Pfosten zum schnellen Ausgleich einköpft (18.).

Die Nebe-Elf bestimmt die Partie, tut sich aus dem Spiel heraus jedoch schwer, zu Torchancen zu kommen. Dann tritt Leon Lindenthal an. Der Stürmer marschiert von der rechten Außenbahn Richtung Tor, die Dietkirchener lassen ihn machen, Lindenthal zieht ab – und trifft von der Strafraumgrenze flach zum 2:1 ins Eck (27.). Laux ist noch dran, unhaltbar war der nicht. Jonas Springer verpasst zunächst mit einem Distanzschuss (35.), später mit einer Grätsche am zweiten Pfosten (40.), noch vor der Pause auf 3:1 zu erhöhen.

Baunatal agiert, Dietkirchen reagiert

Im zweiten Durchgang bleibt das Bild unverändert: Baunatal agiert, Dietkirchen reagiert. Eine Krengel-Hereingabe boxt Laux vor den einschussbereiten Gastgebern aus dem Strafraum (48.), ein Versuch von Lindenthal wird geblockt (63.). Auch wenn der KSV die bessere Mannschaft ist, bei einer 2:1-Führung reicht Dietkrichen ein Moment, um doch noch einen Punkt aus dem Parkstadion zu entführen. Also: Weiter nach vorne spielen, die Entscheidung suchen.

Springer hat nach Fischer-Kopfball den ersten Hochkaräter der zweiten Halbzeit, scheitert aus kurzer Distanz an Laux (68.). Kurz darauf muss Lindenthal die Führung ausbauen, läuft allein auf den Gäste-Torhüter zu, doch der Baunataler vergibt (69.).

Gute Nachricht für den KSV zu diesem Zeitpunkt: Dietkirchen ist offensiv absolut harmlos. Baunatals Keeper Yannick Wilke, quasi im kompletten Spiel beschäftigungslos, muss eigentlich nur mit ansehen, wie seine Vordermänner weiter Chance um Chance vergeben: Der eingewechselte Erik Hindemith schießt den Ball nach einer Ecke über die Latte (86.), Lindenthal trifft erst aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig (87.), dann scheitert er freistehend an Laux (89.). Was für ein Chancenwucher, der normalerweise bestraft wird. Nicht aber an diesem Samstag, nicht gegen diesen Gegner. Der KSV holt die drei Punkte. (Von Pascal Spindler)

Formalien zum Spiel KSV: Wilke - Krengel, Blahout, Schneider, Klein (74. Hindemith) - Milloshaj (90. Enekegho), Springer - Recker, Rose (67. Mustapic) - Fischer (80. Hagemann), Lindenthal Dietkirchen: Laux - Nickmann (81. Bergs), Heene, Hautzel, Schmidt - Leukel, Kratz, Böcher (57. Seker), Schmitz (67. Anushervoni)- Lahl, Dankof Tore: 0:1 Lahl (15.), 1:1 Fischer (18.), 2:1 Lindenthal (27.) Schiedsrichter: Ebert (Kirtorf) - Z: 200