1:9 gegen Watzenborn-Steinberg – OSC Vellmar geht auswärts unter

Watzenborn. Einen schwarzen Nachmittag erlebten die Fußballer des OSC Vellmar. Der Hessenligist unterlag beim Regionalliga-Absteiger SC Teutonia Watzenborn-Steinberg deutlich 1:9.

„Ich nehme das Ergebnis zur Kenntnis. Der Fokus liegt aber bereits auf den letzten vier Spielen, in denen wir die nötigen Punkte zum Klassenerhalt einfahren wollen“, sagte OSC-Trainer Mario Deppe unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

Die Partie „An der Neumühle“ begann mit einer 15-minütigen Verspätung, da die Gäste aufgrund eines Staus auf der A5 verspätet angereist waren. Mit Enes Golgic, Christian Wollenhaupt und Christian Brinkmann fielen zudem drei Leistungsträger verletzt aus. So saßen mit Jurin Hoffmann und Jonah Ganss zwei A-Junioren erstmals zusammen mit Reservespieler Jannik Kleinschmidt auf der Bank des Hessenligisten.

In der Innenverteidigung des OSC feierte Sebastian Wagener nach sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback, Stefan Matzenmiller stand erstmals nach neun Monaten wieder in der Startformation. „Wir mussten die Abwehr umbauen, was nicht unbedingt zur Stabilität beigetragen hat“, erklärte Deppe. Dennoch hielt seine Elf mit dem starken Rückhalt Tobias Schlöffel zunächst den Kasten sauber. So parierte der OSC-Keeper gegen Tim Korzuschek (2.) und Markus Müller (11.) prächtig. Nach einem Foul von Maik Sieber an Vaclav Koutny verwandelte Timo Cecen den fälligen Strafstoß aber zum 1:0 für den SC (23.). Einen weiteren Treffer verhinderte Schlöffel mit Paraden gegen Raffael Szymanski und Kortuschek (29.). Bei einem Cecen-Freistoß aus 45 Metern (35.) und einem Koutny-Schuss in den Winkel (41.) musste sich der OSC-Keeper zwei weitere Male geschlagen geben. Nach einem Foul an Maximilian Blahout verwandelte Robin Wissemann den fälligen Strafstoß zum 1:3-Pausenstand (43.).

Nach dem Seitenwechsel nahm die Tormaschinerie der Teutonia mächtig Fahrt auf. Markus Müller (58./65.), Raffael Szymanski (59.), Damian Maceta (62.), Ugur Aslan (73.) und Johannes Hofmann (82.) trafen für die nun drückend überlegenen Hausherren in regelmäßigen Abständen. „Wir hatten am Mittwoch beim wichtigen 4:1-Sieg gegen den SV Steinbach viel Kraft gelassen“, hatte Deppe eine Erklärung, warum die Niederlage nach dem 1:7 im Hinspiel diesmal noch deutlicher ausfiel.

Von Peter Froese