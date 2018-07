2:0 - Erster Testspielsieg für Ederbergland

Herborn. Der FC Ederbergland hat das erste Testspiel gewonnen. Der Fußball-Hessenligist gewann beim SSV Langenaubach aus der Verbandsliga Mitte mit 2:0 (1:0).

Da einige Stammkräfte fehlten, trat die Kovacevic-Elf mit Spielern aus der ersten und zweiten Mannschaft auf dem Sportplatz in Herborn an. Diese überzeugten aber über 90 Minuten, spielten taktisch diszipliniert und kontrollierten das Spiel. Gerade in der Defensive ließ der FCE kaum etwas zu. Wurde es gefährlich, war der aufmerksame Dominik Geiss im Tor zur Stelle.

Im Spiel nach vorne erspielte sich Ederbergland gerade vor der Pause einige Chancen. Mannschaftskapitän Sascha van Drach brachte seine Elf per Kopf kurz vor der Pause in Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nur wenig. Ederbergland stand defensiv weiter sicher und machte durch Erdem vorne das 2:0 (72.).

Von den Neuzugängen kamen mit Robin Wissemann, Fabian Müller und Hendrik Wickert in Herborn drei zum Einsatz. Ein weiterer erfreulicher Punkt für den FC Ederbergland war, dass mit Dominik Geiss, Daniel Gora und Janis Wolff drei lange verletzt fehlende Spieler in den Kader zurückkehrten.

Auch Trainer Vladimir Kovacevic zeigte sich nach dem Spiel zufrieden. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Mannschaft hat ja so noch nie zusammen gespielt. Dafür haben wir souverän gespielt“, sagte Kovacevic. (mp)