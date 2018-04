3:0-Erfolg von Viktoria Großenenglis: Jäger macht alles klar

Traf per Volley zum 3:0-Endstand: TuS-Antreiberin Carina Jäger .

Wiesbaden. Der TuS Viktoria Großenenglis setzt seine Erfolgsserie in der Frauenfußball-Hessenliga fort. Die Spielerinnen gewannen auswärts gegen den MFFC Wiesbaden.

Mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Ranglistenvierten MFFC Wiesbaden vergrößerten die Borkenerinnen das Polster auf die Abstiegszone auf vier Punkte.

Damit hält das Team von Trainer Daniel Döring im Kampf um den Klassenerhalt weiter alle Trümpfe in der Hand. Der TuS-Coach stellte jedoch klar: „Das Ergebnis ist am Ende deutlicher ausgefallen, als es der Spielverlauf eigentlich hergab. Wir mussten wieder viel Aufwand betreiben.“ Erst in der letzten halben Stunde, als die Gastgeberinnen merklich konditionell abbauten, brachten die Gäste den Dreier unter Dach und Fach.

Disziplinierter Auftritt mit leidenschaftlicher Defensive

Anna-Lena Wagner nach einem Konter (60.) und die herausragende Carina Jäger mit einem Volley-Schuss nach Flanke von Wagner (75.) nutzten die körperliche Überlegenheit aus und stellten mit ihren Treffern den 3:0-Endstand her. Der in der Schlussphase sogar noch höher hätte ausfallen können. Joker Sophie Trost vergab aber in aussichtsreicher Position (83., 88.).

Der disziplinierte Auftritt in der Fremde war vor allem geprägt durch die leidenschaftliche Defensivarbeit. Bestes Beispiel: Innenverteidigerin Julia Stemmler, die sich in den Zweikämpfen mit MFFC-Angreiferin Anne Nicolai und der ehemaligen Zweitliga-Spielerin Mira Krummenauer aufrieb und völlig entkräftet bereits zur Halbzeit für Luise Hertel ausgewechselt wurde.

Der Führungstreffer machte den Unterschied

Auch Hertel ließ gemeinsam mit Luisa Winter, Laura Festor und Lea Unzicker nach der Pause bis auf eine Doppelchance des Heimteams nichts mehr anbrennen (65.). Lisa-Maria Kaiser entschärfte beide Möglichkeiten glänzend und blieb somit bereits zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Und vorne war wieder einmal Jana Schwaab zur Stelle. In der ausgeglichenen ersten Spielhälfte machte ihr Führungstreffer den Unterschied (23.). Johanna Pospich und Julia Faupel hatten für die präzise Vorarbeit gesorgt, die Schwaab aus 15 Metern veredelte. Danach hätten die Döring-Schützlinge durch Pospich nachlegen können (40.). Was sie dann in der zweiten Hälfte eindrucksvoll taten.

TuS: Kaiser - Unzicker, Stemmler (46. Hertel), Winter, Körbel (57. Wanner) - Wagner, Jäger, Festor, Faupel (77. Trost) - Schwaab, Pospich.