Baunatal lässt aufhorchen

Pohlheim. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Fußball-Hessenligist KSV Baunatal hat beim SC Teutonia Watzenborn-Steinberg aufhorchen lassen und einen Punkt geholt. Die Nordhessen trotzten dem Favoriten auf dem Kunstrasenplatz im mittelhessischen Pohlheim ein 1:1 (0:0) ab. „Ich bin sehr zufrieden. Wir sind mit guter Einstellung aufgetreten und haben uns den Punkt verdient“, sagte Baunatals Trainer Tobias Nebe nach dem Spiel.

Was den KSV-Coach besonders freute: Nach dem Führungstreffer der Gastgeber in der 47. Minute zeigte sich seine Mannschaft keineswegs geschockt, sondern nahm das Spiel direkt wieder in die Hand. Und wurde belohnt. Jonas Springer sorgte für den Ausgleich (60.).

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, eine Partie auf Augenhöhe. Watzenborn versuchte es vermehrt mit langen Bällen in den Strafraum, die Baunataler kamen immer wieder über Konter gefährlich vor das Tor von SC-Torwart Tolga Sahin. „Für beide Teams wäre noch der Sieg drin gewesen“, fasste Nebe die unterhaltsame zweite Halbzeit zusammen.

Bis zum Pausenpfiff sahen 200 Zuschauer ein eher zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften setzten auf frühes Pressing, so kam kein Spielfluss zustande, Torszenen waren Mangelware. Dass der Kunstrasenplatz klein war und sich in keinem guten Zustand befand, machte die Sache auch nicht besser. Den Baunatalern kann es aber egal sein. (lip)