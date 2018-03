Baunatal verliert Kampfspiel

alzenau. In der Fußball-Hessenliga nutzte der FC Bayern Alzenau die Chance, bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Hessen Dreieich heranzukommen. Die Weiß-Blauen besiegten den KSV Baunatal gestern Abend mit 3:0 (0:0) und dürfen weiter vom Aufstieg träumen.

Beim KSV Baunatal saß Tjarde Bandowski zunächst auf der Bank, zudem fehlte Fatih Üstün. Für sie rotierten Jonas Springer und Nico Möller in die erste Elf.

Auf dem Hauptfeld im Städ-tischen Stadion entwickelte sich unter Dauerregen von Beginn an ein zähes Kampfspiel. Die Nordhessen verstecken sich nicht und boten den favorisierten Hausherren im ersten Abschnitt ordentlich Paroli. Nico Schrader hatte nach 28 Minuten nach einer zunächst abgewehrten Ecke sogar die KSV-Führung auf dem Fuß, doch klatschte das Leder nur an den Pfosten. Auf der anderen Seite hatte Innenverteidiger Alieu Savaneh einen Kopf-ball nicht am glänzend rea-gierenden Baunataler Pascal Bielert vorbeibringen können (38.). Der Baunataler Keeper parierte kurz drauf auch den Schuss von FCB-Torjäger Christopher Schneider (40.). So blieb es bis zur Pause beim bis dahin gerechten 0:0.

Im zweiten Abschnitt wechselten die Unterfranken und entfachten mit Aret Demir anstelle von Keanu Hagley mehr Offensivfeuer. Rund 200 Zu-schauer sahen eine Alzenauer Mannschaft, die noch einmal kräftig zulegte. Ein Doppel-schlag innerhalb zwei Minu-ten brachte die Gäste schließlich auf die Verliererstraße. Erst unterlief Daniel Borgardt ein Eigentor (67.), kurz danach legte Demir das 2:0 nach (68.). In der 85. Minute sah Alzenaus Keeper Ionais Takidis nach einem Foul die Rote Karte. Da die Gastgeber bereits dreimal gewechselt hatten, ging Tarik Sejdovic zwischen die Pfos-ten. Und er hielt den platziert geschossenen Elfmeter von Felix Schäfer glänzend. Wenig später machte Dominique Jourdan (90.+3) den 15. Saisonsieg des FC Bayern Alzenau perfekt. Der KSV Baunatal um Trainer Tobias Nebe bleibt trotz der Niederlage vorerst auf dem sechsten Platz.

Von Achim Dürr