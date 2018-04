Borgardt traf zuletzt viermal für Baunatal – Samstag kommt Steinbach

Er kann nicht nur verteidigen: Der Baunataler Daniel Borgardt (rechts, hier gegen Jan-Niklas Jordan vom TSV Lehnerz) erzielte in den vorigen drei Partien vier Tore.

Baunatal. Eigentlich ist Daniel Borgardt beim KSV Baunatal Verteidiger und dafür zuständig, Tore zu verhindern. Zuletzt trat der 26-Jährige allerdings auch als Torjäger in Erscheinung.

Der Abwehrspieler erzielte vier der vergangenen fünf Tore des Fußball-Hessenligisten. Am Samstag (15 Uhr) ist Tabellenschlusslicht SV Steinbach zu Gast im Parkstadion.

„Seitdem er die Binde trägt, trifft er“, sagt KSV-Trainer Tobias Nebe. Der lockere Spruch hat einen wahren Kern. Seit vier Partien trägt Borgardt die Kapitäns-Binde und vertritt den nach einer Blinddarm-OP pausierenden Mario Wolf. Beim 3:0 gegen Neu-Isenburg und beim 2:2 am Dienstag beim TSV Lehnerz traf der Interims-Kapitän jeweils doppelt. Innerhalb von drei Partien erzielte er vier Treffer – für seine vier Tore in der Hessen- und Regionalliga zuvor benötigte er sieben Jahre.

Die Treffer gegen Neu-Isenburg und in Lehnerz waren klassisch für einen Abwehrspieler. Der 26-Jährige ging jeweils nach Standardsituationen mit nach vorn und traf per Kopf beziehungsweise mit dem Fuß. Für seinen Trainer ist Borgardts zweites Tor gegen Lehnerz ein Sinnbild für dessen Auftreten. „Das Tor macht nicht jeder. Er wollte den Treffer mit jeder Faser seines Körpers. Er ist für uns mit seiner Aggressivität und Mentalität ein absoluter Führungsspieler.“ Nebe hofft darauf, dass sein Team das Heimspiel gegen Steinbach mit derselben Einstellung wie gegen Lehnerz angeht. „Es wird ein ganz anderes Spiel wie zuletzt gegen Dreieich und Lehnerz. Steinbach wird tiefer stehen.“

An der richtigen Einstellung mangelt es Borgardt nie. Dass es neuerdings mit dem Toreschießen so gut klappt, führt er auf zwei Faktoren zurück. Erstens auf das Fehlen von Wolf, denn nun kommen bei Standardsituationen die ersten Bälle auf ihn und nicht auf den etatmäßigen Kapitän. Und zweitens auf die guten Freistöße beziehungsweise Ecken von Malte Grashoff. „Malte schlägt die Dinger sehr präzise. Da brauche ich eigentlich nur den Kopf hinhalten“, sagt Borgardt.

Personell gehen die Baunataler arg gebeutelt in das Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Manuel Pforr hat sich im Lehnerz-Spiel einen Innenbandriss im Sprunggelenk zugezogen und wird damit wohl den Rest der Saison ausfallen. Auch Patrick Krengel verletzte sich am Dienstag am Sprunggelenk. Mit Vyacheslav Petrukhin (Knieprobleme) und Wolf fehlen zwei weitere wichtige Spieler. Daher hätten die Baunataler nichts dagegen, wenn Borgardt auch gegen Steinbach seine derzeitige Torquote beibehält.

Spieltag & Tabelle