2:2 - FC Ederbergland holt Punkt in Steinbach

Torschütze in Aktion: Daniel Gora vom FC Ederbergland (rechts) kommt vor dem Steinbacher Michael Wiegand an den Ball. Foto: Wilfried Hartmann

Steinbach. Mit einem Punkt ist der FC Ederbergland in der Fußball-Hessenliga von seinem Auswärtsspiel in Steinbach zurückgekehrt: 2:2 (0:1) hieß es nach 90 Minuten.

Dabei endeten für die Gäste gleich zwei Serien: Der FCE holte den ersten Punkt seit dem Hessenligaauftaktspiel in Dreieich (0:0) Ende Juli und erzielte durch Daniel Gora (64.) sowie Manuel Todt (75.) die ersten Tore in der laufenden Hessenligasaison.

Die Gastgeber bestimmten in der ersten Hälfte die Partie. Bei schwülem Wetter agierte der FCE viel zu zurückhaltend und hatte bei eigenen Kontern erneut das Problem, dass die nötige Konsequenz in den Aktionen fehlte. Das wurde in der 38. Minute bestraft, als Michael Wiegand sich auf der rechten Seite durchsetzte und sein Querpass von Sasa Dimitrijevic verwandelt wurde.

Erst im zweiten Durchgang besannen sich die Gäste und spielten deutlich engagierter, auch wenn es bis zur 64. Minute dauerte, ehe sich das Bemühen auszahlte: Ein langer Ball von Ingo Miß fand Daniel Gora, der nahm diesen klasse an und vollstreckte zum 1:1.

Elf Minuten später schnupperte der FCE sogar am ersten Saisonsieg, als Ernes Hidic sich den Ball erkämpfte und Manuel Todt das 1:2 erzielte. Doch für drei Punkte reichte es nicht, da Steinbach durch Dimitrijevic (83.) der am Ende verdiente Ausgleich gelang.

„Vom Ergebnis her bin ich mit dem Punkt eigentlich zufrieden“, sagte FCE-Trainer Vladimir Kovacevic. „Aber vom Spielverlauf her bin ich doch enttäuscht, dass wir die Führung noch aus der Hand gegeben haben.“ (zhw)

