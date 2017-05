FC Ederbergland ohne Nolte und Kovacevic auf Reisen

Battenberg. Auf der Reise des FC Ederbergland in der Fußball-Hessenliga nach Urberach (Anpfiff, Sa., 15 Uhr) fehlen am Samstag zwei tragende Säulen des Teams: Kapitän Felix Nolte und Trainer Vladimir Kovacevic.

Zum einen ist Angreifer Felix Nolte nach seiner Verletzung bei der 1:2-Heimniederlage gegen Lehnerz nicht dabei. Und zum anderen fehlt Trainer Vladimir Kovacevic, der ein paar Tage Auszeit für einen Auslandstrip nutzt. Er wird vom Trainer der zweiten Mannschaft, Fajko Efendic, vertreten.

Wer Nolte in der Partie beim Tabellenletzten vertritt, wird sich wohl mit dem Anpfiff herausstellen. Wechselt Efendic 1:1, dann dürfte der Weg frei für Manuel Todt sein, wenn nicht, könnte Dennis Meyer als Mittelfeldspieler sein Können in die Waagschale werfen. Das Ganze hängt sicherlich am System, das Efendic spielen lässt: Ob mit einer Spitze (Daniel Gora), oder mit zwei Angreifern. „Für uns ist es das erste von drei Endspielen“, sagt Efendic. „Wir fahren dahin, um etwas zu holen. Wenn jeder an seine Grenze geht, kann ein Sieg gelingen.“

Der Bus für die Fans nach Urberach startet um 11 Uhr auf dem Parkplatz des Battenberger Schwimmbades. (zhw)

