FC Ederbergland gewinnt mit 2:1 in Flieden und holt ersten Sieg

Torschütze und Vorbereiter: Manuel Todt (rechts, hier gegen Fliedens Tobias Bartel) war als Wegbereiter und mt einem eigenen Treffer maßgeblich am Sieg in Flieden beteiligt.

Flieden. Die ersten drei Punkte hat Fußball-Hessenligist FC Ederbergland auf dem Konto: Die Elf von Trainer Vladimir Kovacevic gewann am Samstag verdient mit 2:1 (1:0) bei Buchonia Flieden.

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen den KSV Hessen Kassel präsentierten sich die Ederbergländer auf dem Rasenplatz am Fliedener Weiher selbstbewusst. In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Durch die Verletzung von Lukas Guntermann musste FCE-Coach Kovacevic von Beginn an Manuel Todt bringen, was sich aber letztlich als goldener Griff erweisen sollte. Denn Todt bereitete nicht nur das erste Tor vor, sondern erzielte auch selbst das 2:0.

In der 16. Spielminute konnte Fliedens Torwart Lukas Hohmann enen Schuss von Todt nur abklatschen; Wolfgang Klaus war zur Stelle und es stand 1:0 für den FCE. Die große Chance zum Ausgleich bot sich den Gastgebern in der 33. Minute: Nach Foul von FCE-Keeper Philipp Hartmann an Andreas Drews pfiff der Unparteiische Strafstoß. Doch Hartmann parierte den von Andre Leipold geschossenen Elfmeter.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gäste am Drücker. Zunächst ließ Ingo Miß eie Riesenchance liegen (47.). Doch dann war es Manuel Todt, der selbst auf 2:0 erhöhte (53.), als er im 16er den Ball mit schöner Drehung im Fliedener Tor versenkte.

Kurze Zeit später bewahrte Keeper Hartmann den FCE mit einer Riesentat gegen Lukas Hagemann vor dem Anschlusstreffer (55.). Flieden drängte nun vehement auf den Anschluss, doch der FCE hielt in der Abwehrschlacht lange stand. In der 67. Minute wurde ein Treffer von Fliedens Kapitän Andreas Drews wegen Abseits nicht gegeben. Erst in der Nachspielzeit kassierte der FCE noch einen Gegentreffer durch Niko Zeller (90.+1), der per Kopf traf. Doch danach stand der Sieg für den FC Ederbergland fest, der in der vergangenen Saison schon alle drei Punkte aus Flieden entführt hatte.