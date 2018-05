Umstellungen verkraftet: FC Ederbergland spielt 1:1 gegen OSC Vellmar

Vellmar. Der FC Ederbergland wollte sich nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga nichts nachsagen lassen und hat Wort gehalten. Die Mannschaft spielte beim OSC Vellmar 1:1.

Damit könnte sie für den möglichen Abstieg der Vellmarer gesorgt haben.

Die Gastgeber sahen in dem Spiel, das gut und gerne auch 4:4 hätte enden können, so etwas wie die letzte Chance auf den Verbleib in Hessens höchster Spielklasse. Doch ein Klasse-FCE-Torwart Philipp Hartmann auf der einen und eine Abschlussschwäche auf der anderen Seite verhinderten ein Torspektakel. Die Gastgeber gingen engagiert ins Spiel und nutzten nach nur drei Spielminuten die Unordnung in der Ederbergländer Defensive zum 1:0 durch Robin Wissemann.

Denn Gästecoach Vladimir Kovacevic hatte seine Mannschaft kräftig umsortiert. In der Innenverteidigung setzte er mit Sascha von Drach und Marco Kovacevic wieder auf mehr Erfahrung. Als Außenverteidiger agierten rechts Wolfgang Klaus und links Simon Freiling. Für den gesperrten Lukas Guntermann lief Dennis Meyer auf, für die erkrankten Tobias Lindenborn und Ernes Hidic Manuel Neuschäfer und Serkan Erdem. „Die Mannschaft hat die Umstellungen gut verkraftet und umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Kovacevic nach der Partie.

Die erste Chance für den FCE vergab Manuel Todt (20.), als er einen Kopfball neben das Tor setzte. Als dann Erdem nach 36 Minuten bei einem Konter die Riesenchance zum Ausgleich vergab, wurde auch dem Letzten deutlich, dass etwas für den FCE drin ist.

Nach der Pause wollte der Gast zumindest ein Remis. Erdems Tor (51.) wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Auf der Gegenseite hielt Hartmann mit zwei Glanzparaden gegen Christian Brinkmann (56.) und Enver Maslak (60.) den FCE im Spiel. Mittlerweile sorgte der eingewechselte Felix Nolte für mehr Wind im Offensivspiel der Gäste, was durch Erdems Ausgleich (69.) belohnt wurde.

Doch Vellmar gab nicht auf. Wissemann setzte einen Kopfball an die Ederbergländer Latte (76.) und erneut vermasselte Hartmann mit einem Reflex gegen Enes Glogic (79.) ein Vellmarer Tor. Als vier Minuten später Brinkmann mit der Ampelkarte das Feld verlassen musste, war die Partie gelaufen. Der FCE hätte sogar durch Ingo Miß (88.) noch den Siegtreffer erzielen können, wurde jedoch freistehend in letzter Sekunde abgeblockt.