Hessenligist sinnt auf Revanche: Caldener Frauen spielen gegen Marburg

Torschützin: Fabienne Schlieper, hier ein Archivbild, erzielte das Caldener Tor bei der 1:2-Niederlage in Marburg. Heute will sie und ihre Mannschaft Revanche für die bislang einzige Saisonniederlage nehmen.

Calden. Hochmotiviert gehen die Jahn-Frauen in das Fußball-Hessenliga-Spiel gegen Marburg. Die Caldener Fußbballfrauen sinnen auf Revanche.

Mit vier Worten umschreibt der Trainer der Caldener Hessenliga-Fußballerinnen die Stimmung vor dem Spiel heute Abendd um 18.30 Uhr auf dem Kaiserplatz. „Ich muss niemand motivieren“, sagt Wolfgang Berndt mit Blick auf die Begegnung gegen BG Marburg. Der Grund ist klar: Die Mittelhessen waren bislang die einzige Mannschaft, die Calden bezwingen konnte.

Es war ein grauer Novembersamstag, als die Jahn-Frauen in Marburg antraten, durch Fabienne Schlieper in Führung gingen und dann als 1:2-Verlierer den Platz verließen. Die Mannschaft, die zuvor mit teils hohen Siegen ihre Qualität unter Beweis gestellt hatte, musste einen Dämpfer hinnehmen. Er kam vermutlich gerade zur rechten Zeit, zeigte die Niederlage doch auf, dass auch Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld durchaus einmal überrachen können.

Spiel hätte schon vor einigen Wochen stattfinden sollen

Seit jenem 11. November sinnen die Caldenerinnen auf Rache. Eigentlich hätte das Rückspiel gegen Marburg schon vor einigen Wochen stattfinden sollen, doch aus Personalmangel bei den Mittelhessinnen wurde es von Ostern auff den heutigen Mittwoch verschoben. Und seit Tagen geht es in Calden um dieses Spiel. Schon bei der Fahrt am Samstag nach Pfungstadt, so erzählt Trainer Berndt, fiel im Bus immer wieder das Wort Marburg. Erst ein überzeugender Sieg in Pfungstadt, dann die Revanche gegen marburg, so der Tenor der Aussagen.

Teil eins haben die Caldener mit dem 3:1-Erfolg gemeistert. Zugleich kehrten sie an die Tabellenspitze zurück. Heute Abend soll Teil zwei erledigt werden. Gelingt es, hätten die Nordhessen fünf Punkte Vorsprung vor Verfolger Rüsselsheim. Die Meisterschaft würde damit ein großes Stück näher rücken. Ein gutes Punktepolster jetzt wäre jetzt gut, schließlich „kommen die schweren Spiele in den englischen Wochen“, dämpft Berndt vorsorglich die aufkommende Euphorie.