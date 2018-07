Fußball-Schiedsrichter Timo Ide hat tolle Karriere beendet

Welcherod. Ein Aushängeschild der heimischen Fußball-Schiedsrichter hat seine Karriere beendet: Timo Ide. Den Unparteiischen bleibt er aber als Teil des Lehrstabs im Verbands-Schiedsrichterausschuss treu.

Bis zur 3. Liga war der 33-Jährige aktiv und bezeichnet die Zeiten im Gespann mit Ralf Viktora (Rodgau, heute Schatzwart beim HFV), Steffen Rabe (Kreislehrwart in Frankenberg, noch aktiv bis zur Hessenliga) und Manuel Kunzmann (Bad Hersfeld, bis 2013 in der 3. Liga) als Höhepunkte. Seit 2017 lebt Timo Ide in Marburg und ist dort als Staatsanwalt tätig. In Schlagworten lässt er nun seine Karriere Revue passieren und blickt auch allgemein auf die Tätigkeit der Unparteiischen.

Sein erstes Spiel:„Das war 1997 in Nassenerfurth. D-Jugend auf Kleinfeld. Ich musste gleich einen Strafstoß geben. Kurios war, dass es zu einer ganz seltenen Doppelansetzung gekommen war. Mein Freund Manuel Römer hatte auch eine Einteilung erhalten und dann kamen wir zeitgleich am Sportplatz an.“

Sein letztes Spiel:„Das war das Hessenliga-Spiel zwischen dem TSV Lehnerz und Borussia Fulda. Denkwürdig, weil im Vorfeld vermutet wurde, dass Fulda verliert, damit Lehnerz aufsteigen kann, weil beide nächste Saison zusammen als SG Barockstadt antreten. Dann hat aber Fulda mit 2:1 gewonnen. Als Schiedsrichter war das Spiel sehr dankbar und ich brauchte nur drei Gelbe Karten. Dennoch war es sehr emotional, weil ich mit Steffen Rabe und Hendrik Schmidt zwei Freunde an der Linie hatte und weitere Freunde zugeschaut haben.“

Sein Karriereende:„Das hat sich abgezeichnet, weil ich nun voll im Berufsleben stehe. Ich mache nichts Halbgares. Also hatte ich die Wahl zwischen meiner Funktionärstätigkeit und der aktiven Laufbahn. Nach 20 Jahren war da ein super Zeitpunkt gekommen, in Würde abzutreten.“

Seine Philosophie: „Anfangs musste ich mir durch Gelbe und Rote Karten Respekt verschaffen. Dann habe ich es mit Worten geschafft, Feuer aus dem Spiel zu nehmen, wenn es sein musste. Ich habe stets Kontakt zu den Spielern gesucht. Wichtig ist, ein Spiel nicht zu verwalten, sondern als Persönlichkeit zu lenken.“

+ Timo Ide © Timo ide

Eine brenzlige Situation:„Das war meine erste Beobachtung in der Bezirksliga. Espenau gegen Hombressen. Ich brauchte zwölf Gelbe Karten, drei Gelb-Rote und eine Rote. Es kam zur Rechtsausschusssitzung. Sicher waren alle Karten vertretbar, aber so würde ich das nie wieder machen. Ansonsten hatte ich das Glück, dass ich keine Partie aus unsportlichen Gründen abbrechen musste.“

Die seit Jahren hohe Leistungsdichte der heimischen Schiedsrichter:„Mit Katrin Rafalski (Anm. d. Red.: heute FIFA-Schiedsrichterin), Nico Eberhardt, Manuel Römer und auch mir hatten wir Ende der 1990er einen prima Jahrgang. Erreichen konnten wir aber nur etwas, weil wir mit Klaus Abel einen überragenden Lehrwart hatten, dessen Arbeit Bernhard Röthig stark fortsetzt. Die Trainingsrunde ist einmalig und hilfreich auf sowie neben dem Platz.“

Die Vorteile als Schiedsrichter: „Ich habe viel fürs Leben gelernt, besonders für den Beruf. Durchsetzungsvermögen, Menschenführung, Selbstvertrauen, schnelle Entscheidungen treffen, souverän auftreten – das habe ich der Schiedsrichterei neben vielen Freunden zu verdanken.“

Sein Wunsch einer Regeländerung:„Beim Handspiel würde ich etwas ändern. Da blickt doch niemand durch. Schwierig ist, dass einige Spieler versuchen, bewusst den Gegner anzuschießen. Eine Möglichkeit wäre, es wie im Hockey machen. Da ist Fuß eben Fuß. Also ist Hand immer Hand.“

Der Videobeweis:„Grundsätzlich bin ich ein Befürworter geworden. Der Videobeweis wird bleiben. Dadurch wird der Fußball ein Stück gerechter. Nur die Umsetzung muss besser werden. Klare Absprachen, wann er angewendet wird, wann nicht. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern auch grau.“