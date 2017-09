Hessenliga: Lohfelden siegt, Vellmar holt ersten Punkt

+ Jubel nach dem 1:0: Spieler des FSC Lohfelden freuen sich über den Treffer von Lukas Iksal. Foto: Koch

Kassel. Nachdem der KSV Baunatal am Freitag die erste Saisonniederlage in der Fußball-Hessenliga bei Borussia Fulda kassiert hatte, sorgten Lohfelden und Vellmar am Samstag für erfreuliche Ergebnisse.