Hessenliga: Lohfelden und Vellmar sind im Abstiegskampf erneut gefordert

Haken geschlagen: Der Lohfeldener Enis Salkovic (links) zieht an den Vellmarern Simon Kauf (Mitte) und Christian Brinkmann vorbei. Beide Vereine sind heute beziehungsweise morgen im Abstiegskampf erneut gefordert.

Kassel. Für die Hessenligisten FSC Lohfelden und OSC Vellmar geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Derbysieg des FSC in Vellmar sind beide Teams im Abstiegskampf wieder gefordert.

Die Lohfeldener empfangen Dienstag (19.30 Uhr, Nordhessenstadion) den FC Ederbergland. Der OSC hat Mittwoch (19 Uhr, Stadion am Schwimmbad) den SV Steinbach zu Gast.

FSC Lohfelden

Durch den 2:0-Derbysieg atmete der FSC im Abstiegskampf auf. Schließlich beendeten die Lohfeldener ihre Serie von acht sieglosen Partien. Im Gegensatz zu den vorherigen Spielen zeigte die Mannschaft von Trainer Daniel Beyer eine starke kämpferische Einstellung, die die Basis für den Erfolg war. „An dieser Leistung messe ich die Mannschaft jetzt in jedem Spiel bis zum Saisonende. Die Tugenden, die in Vellmar gefragt waren, sind jetzt auch gegen Ederbergland gefragt“, sagt Beyer.

Obwohl Kapitän Roy Keßebohm gegen Vellmar angeschlagen ausgewechselt werden musste, nachdem er auf sein Steißbein gefallen war, wird er wohl heute wieder dabei sein. Ein noch größeres Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Torhüter Tobias Orth. Er hatte vor dem Derby in Vellmar Probleme mit dem Rücken. „Die Chancen stehen 50:50, dass er spielt“, sagt Beyer. Wenn Orth nicht auflaufen kann, steht erneut der eigentliche Torwart-Trainer Mirko Brill im FSC-Kasten. Der 39-Jährige zeigte schon in Vellmar eine souveräne Leistung, obwohl er zuvor fast vier Jahre lang kein Pflichtspiel absolviert hatte.

Beyer erwartet einen Gegner, der „extrem tief steht und die Räume eng macht. Sie lauern auf Fehler und schalten dann mit ihren zwei schnellen Stürmern gut um.“ Daher müsse der FSC geduldig spielen und die Anzahl der Fehler gering halten.

OSC Vellmar

Obwohl die Vellmarer das Derby verloren haben, ist ihr Selbstbewusstsein nicht beeinträchtigt. „Mit den Leistungen in den vergangenen Wochen bin ich hochzufrieden“, sagt Trainer Mario Deppe. Auch gegen Lohfelden stimmte die Einstellung, sogar spielerisch zeigten sich die Vellmarer verbessert. „Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt, deswegen müssen wir am Mittwoch gegen Steinbach liefern. Wir wollen uns die gegen Lohfelden verlorenen Punkte wieder zurückholen“, sagt Deppe.

Von der Papierform her sind die Vellmarer favorisiert. Steinbach ist das Tabellenschlusslicht, hat seit 13 Partien nicht mehr gewonnen und zuletzt 1:5 in Flieden verloren. „Wir wollen Gas geben und die drei Punkte holen. Aber wir haben den nötigen Respekt vor Steinbach. Auch ihre 1:5-Niederlage in Flieden war enger, als es das Ergebnis aussagt“, erklärt Deppe.

Der Trainer hofft, dass Oliver Scherer bis Mittwochabend wieder fit ist. Der Linksverteidiger hatte sich gegen Lohfelden eine Blockade im Rücken zugezogen und wurde nach dem Derby sogar noch im Krankenhaus behandelt. Er befinde sich aber auf dem Weg der Besserung.

Die Restprogramme

In der Fußball-Hessenliga spitzt sich der Abstiegskampf zu. Die heimischen Klubs FSC Lohfelden und OSC Vellmar stecken mittendrin im Rennen um den Klassenerhalt.

FSC Lohfelden

Ederbergland (H)

Flieden (H)

Watzenborn-Steinberg (A)

Waldgirmes (H)

Fulda (A)

Baunatal (A)

Lehnerz (H)

OSC Vellmar

Steinbach (H)

Watzenborn-Steinberg (A)

Fulda (H)

Lehnerz (A)

Ederbergland (H)

Neu-Isenburg (H)

H = Heimspiel A = Auswärtsspiel

Das ist der aktuelle Stand in der Hessenliga