Die Tops und Flops der Hessenliga-Saison: Serien, Torjäger und Premieren

Kassel. Die Saison in der Fußball-Hessenliga ist Geschichte. Wir blicken zurück auf die Spielzeit der drei heimischen Teams KSV Baunatal, FSC Lohfelden und OSC Vellmar. Die Tops und Flops.

Tops

Baunataler Saisonstart: Es war ein grandioser Auftakt für den KSV Baunatal. Nach fünf Spieltagen standen die VW-Städter mit fünf Siegen an der Tabellenspitze – darunter zwei Derbysiege gegen Vellmar. Für Aufsehen sorgte Neuzugang Mirko Tanjic, der nach zwei Spieltagen mit drei Treffern in der Torjägerliste oben stand. Aber aus beruflichen Gründen konnte Tanjic in der Folge nicht mehr so viel trainieren. Der Stürmer erzielte nur ein weiteres Tor.

Daniel Beyer: Als er ins kalte Wasser geworfen wurde, schwamm sich Daniel Beyer schnell frei. Nach Otmar Veltes Abgang vom spielenden Co-Trainer zum Cheftrainer befördert, brachte der 35-Jährige den FSC Lohfelden wieder auf Kurs. Eine lange Eingewöhnungszeit benötigte er als erstmals allein Verantwortlicher nicht und verschaffte sich einen guten Einstieg in die Trainerlaufbahn.

+ Daniel Borgardt © Andreas Fischer Daniel Borgardt: Das Kapitänsamt schien ihn zu beflügeln. Als Mario Wolf beim KSV Baunatal ausfiel, übernahm Daniel Borgardt die Binde. Und entpuppte sich plötzlich als torgefährlichster Mann der Baunataler. Immerhin sechs Treffer glückten dem Innenverteidiger – doppelt so viele wie in den sechs Jahren zuvor.

+ Marko Utsch © Andreas Fischer Die Dauerbrenner: Gleich drei Spieler des FSC Lohfelden kamen in allen 32 Partien zum Einsatz: Tolga Ulusoy, Jannik Weingarten und Nasuf Zukorlic. Mit 2815 Minuten stand Ulusoy am längsten auf dem Feld. Als einziger Vellmarer machte Marko Utsch alle Spiele mit. Beim KSV Baunatal führt Daniel Borgardt die Wertung mit 30 Partien an.

Die Torjäger: In der regionalen Torjägerwertung liegen Lohfeldens Ulusoy und Vellmars Robin Wissemann vorn. Sie trafen je 14 mal. Dahinter folgt der Baunataler Nico Schrader (12) vor seinem Sturmpartner Manuel Pforr mit acht. Dahinter positioniert sich Hüseyin Cakmak. Alle seine sieben Treffer erzielte der Lohfeldener Joker nach seiner Einwechselung.

Flops

Die Heimpleite: Das war kein Feiertag für den KSV Baunatal, eher ein schwarzer Tag. Am 3. Oktober lagen die Nordhessen im heimischen Parkstadion gegen Hadamar zur Pause 0:3 zurück. Zwar verkürzte Malte Grashoff auf 1:3, aber die Gäste erhöhten zum 6:1-Endstand. Es war die höchste Baunataler Saisonniederlage.

Vellmarer Hinrunde: Nur sechs Punkte holten die Vellmarer in der Hinrunde und waren abgeschlagenes Tabellenschlusslicht. Trainer Mario Deppe musste wie in den vergangenen Jahren einige Neuzugänge aus unteren Klassen an die Hessenliga heranführen – und das benötigte Zeit. Viel besser lief es in der Rückrunde. Die Vellmarer holten 17 Punkte und durften bis zum letzten Spieltag auf den Klassenerhalt hoffen. Am Ende musste der OSC aber absteigen. Die Hypothek aus der Hinrunde war zu groß. Schon seit der Winterpause stand fest, dass Coach Deppe nach elf Jahren den OSC am Saisonende verlässt.

Lohfeldener Durststrecke: Der Absturz des FSC Lohfelden kam unerwartet. Nach dem 4:1-Derbysieg am 16. Spieltag gegen Baunatal stand er auf Rang sechs. Dann aber folgten sieben Niederlagen und ein Unentschieden. In dieser Phase rutschte der FSC sogar in den Abstiegskampf. Nach der 0:5-Niederlage gegen Hessen Dreieich gingen der FSC und Trainer Otmar Velte getrennte Wege.

Die Abschlusstabelle der Hessenliga