Hessenliga: Vellmar schöpft Hoffnung, Lohfelden verliert

Kassel. Der OSC Vellmar schöpft in der Fußball-Hessenliga durch einen 3:1 (2:0)-Erfolg gegen Viktoria Griesheim neue Hoffnung. Der FSC Lohfelden verliert zuhause gegen Neu-Isenburg 0:1 (0:0) und muss den Blick nach unten richten.

Die Partie des KSV Baunatal bei Watzenborn-Steinberg wurde wegen Schneefalls abgesagt.

OSC Vellmar

Es war der erhoffte Start ins Punktspieljahr 2018: Der OSC Vellmar gewann die erste Partie nach der Winterpause auf dem heimischen Kunstrasenplatz 3:1 gegen Viktoria Griesheim. Bei leichtem Schneefall brachte Enes Glogic die Vellmarer per direkt verwandeltem Freistoß in Führung (21.). Kapitän Christian Wollenhaupt erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (38.).

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste durch Jean Bosco Makengo noch einmal heran (61.). Der eingewechselte Marko Utsch machte dann aber den Heimsieg perfekt (80.). Durch den Erfolg schob sich der OSC am SV Steinbach vorbei und ist nur noch Vorletzter, hat aber schon zwei Spiele mehr absolviert. In der kommenden Woche treten die Vellmarer bei Rot-Weiss Hadamar an.

FSC Lohfelden

Der Auftakt ins neue Jahr ging für den FSC Lohfelden daneben. Auf dem eigenen Kunstrasenplatz unterlag das Team von Trainer Otmar Velte Neu-Isenburg 0:1. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Marc Züge in der 67. Minute. Moritz Meuser sah in der 69. Minute die Gelb-Rote-Karte. Lohfelden ist mit 26 Punkten nun Zehnter und tritt in der kommenden Woche bei Rotweiss Frankfurt an.

KSV Baunatal

Die Partie des Tabellensechsten KSV Baunatal beim Vierten Watzenborn-Steinberg wurde wegen starken Schneefalls abgesagt. Baunatal empfängt am kommenden Wochenende Borussia Fulda.

