KSV Baunatal empfängt FSC Lohfelden zum Hessenliga-Derby

Kassel. Hessenliga-Derbys sind für heimischen Fans das höchste der Gefühle. Normalerweise. Aber gilt das auch für das Nachbarschaftsduell zwischen dem KSV Baunatal und dem FSC Lohfelden?

Denn wenn im Parkstadion ab 18.30 Uhr der Achte den Neunten erwartet, geht es am vorgezogenen vorletzten Spieltag für beide Kontrahenten nicht mehr um Titel oder Klassenerhalt. Geht es also um nichts?Dazu sprachen wir mit zwei Spielern, die jeweils auch schon beim heutigen Gegner aufliefen.

Der Routinier

„Für uns geht es zuerst darum, unser letztes Heimspiel für unsere Fans positiv zu gestalten. Gegen Lohfelden würde ein Sieg natürlich umso besser schmecken, zumal wir dann vor dem FSC und auch Vellmar stehen würden“, sagt Vyacheslav Petrukhin. Eine ruhige Partie in entspannter nachbarschaftlicher Atmosphäre erwartet der Baunataler Innenverteidiger nicht: „Ich gehe davon aus, dass beide auf Sieg spielen. Und wir haben ja auch noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen.“ Damals unterlag der KSV 1:4.

Besondere Empfindungen hegt der 33-Jährige gegenüber dem früheren Klub nicht. „Ich hatte dort sieben gute Jahre. Es ist alles gut, auch wenn der Abschied nicht optimal verlief“, sagt Petrukhin.

Dass der Trend für die zuletzt in sechs Spielen fünfmal siegreichen Lohfeldener spricht, glaubt der Abwehrmann nicht: „Mit starken und schwachen Phasen haben beide in dieser Saison auf dem gleichen Niveau gespielt. Auf dem Platz zählt nur, vor dem anderen in der Tabelle zu landen. Keiner will verlieren.“

Auch in der kommenden Saison wird Petrukhin den Baunataler Dress tragen.

Der Jungspund

Mit 215 Einsätzen in der Hessenliga aufwarten wie Petrukhin kann Hüseyin Cakmak nicht. Der 19-Jährige bestreitet seine erste Saison, seit er von den Baunataler A-Junioren zum FSC wechselte. Aber immerhin glückten ihm in 26 Partien sieben Tore – allesamt als Joker.

„In einem Derby geht es niemals um nichts. Außerdem geht es in jedem Spiel um alles, auch noch danach im letzten Spiel gegen Lehnerz“, sagt Cakmak. Und noch einen weiteren wesentlichen Punkt hat der Angreifer im Blick: „Wir haben bisher alle drei Derbys gewonnen und wollen uns nun auch das vierte holen.“

Einfach mal so leicht und locker aufspielen sei nicht drin, betont der Torjäger weiter: „Wir sind alle heiß, und das wird bei Baunatal ganz genauso sein.“

+ Diesmal nicht: Torjubel, zumal unerlaubten, würde sich Lohfeldens Hüseyin Cakmak in Baunatal verkneifen. © Foto: Andreas Fischer Tore am Fließband schoss Hüseyin Cakmak in der A-Jugend der Baunataler, 39 waren es in der vorigen Saison. Davor spielte er beim OSC Vellmar. Was er den Baunatalern beweisen will? „Natürlich dass sie ein Talent verloren haben. Das würde ich gern zeigen, vielleicht sogar mit einem Tor. Jubeln werde ich dann aber nicht.“

Ambitioniert wie Cakmak ist, scheint noch nicht sicher, ob er auch in der kommenden Saison bei den Lohfeldenern seine Tore schießt. „Hierzubleiben wäre sicher eine Option. Aber ich will weiterkommen. Falls ein höherklassiges Angebot käme, müsste ich überlegen“, sagt er.