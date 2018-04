Lohfelden kommt gegen Schlusslicht Steinbach nicht über 0:0 hinaus

Lohfelden. Den Satz des Tages lieferte Maurice Fiolka: „Spielerisch war das heute nichts“, sagte der Verteidiger des FSC Lohfelden nach dem enttäuschenden 0:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Steinbach.

Damit hält die Sieglos-Serie des heimischen Fußball-Hessenligisten an, und der Mannschaft von Interimstrainer Daniel Beyer steht im Abstiegskampf das Wasser bis zum Hals. Und nun kommt es auch noch am kommenden Samstag zum Keller-Derby beim OSC Vellmar.

In der derzeitigen Verfassung ist den Lohfeldenern wirklich nicht viel zuzutrauen. Zu hilflos und ideenlos agierten sie vor 50 Zuschauern im Nordhessenstadion gegen die Mannschaft aus Steinbach. Beide Teams hatten seit der Winterpause noch keinen Sieg eingefahren – kein Wunder also, dass die an Niveau arme Partie am Samstag torlos endete. Irgendwie kam einem während der 90 Minuten die Redensart Not gegen Elend in den Sinn. Einen Sieger hätte diese Begegnung nicht verdient gehabt.

Dass Lohfeldens Vorsitzender Willi Becker während des Spiels gleich zweimal zur FSC-Bank kam, um erstens seinem Unmut Luft zu machen und um zweitens die Mannschaft wachzurütteln, sagt einiges aus über das Geschehen auf dem Rasen. Dabei hätte die Partie einen anderen Verlauf nehmen können, wenn Serdar Bayrak nach Pass von Enis Salkovic den Ball ins Steinbacher Tor und nicht an die Latte bugsiert hätte.

Da waren noch keine zwei Minuten gespielt. Aber wie das so ist mit hätte, wenn und aber. Nach diesem verheißungsvollen Auftakt „haben wir uns im Grunde keine Chance mehr herausgespielt“, bilanzierte Beyer. Flanken und der letzte Pass seien nicht angekommen, zudem rannte die FSC-Offensive mindestens zehnmal ins Abseits. Und am Ende dürfen sich die Lohfeldener sogar bei ihrem Torwart Tobias Orth bedanken, der in der 55. und 71. Minute glänzend parierte und den Rückstand verhinderte.

Somit kam Fiolka zu dem Schluss, „dass wir mit dem 0:0 noch zufrieden sein können“. Aber natürlich sei das zu wenig. Den Gastgebern war die Verunsicherung in die Füße gerutscht. Selten lief der Ball über mehrere Stationen. Situationen, die mal für Gefahr hätten sorgen können, resultierten aus Zufallsprodukten. Schön anzusehen war das alles nicht. Dabei versuchte Beyer alles, brachte eine Viertelstunde vor Schluss in Serkan Aytemür einen weiteren Stürmer, „aber uns ist heute im Angriff zu wenig eingefallen“.

Nach dem Schlusspfiff rollten bei FSC-Kapitän Roy Keßebohm die Tränen. Einen Kommentar zum Spiel wollte er nicht abgeben. Den Schlusssatz steuerte dafür Schlussmann Orth bei: „Das ist ein Punkt, der uns überhaupt nichts nützt.“

