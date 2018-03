Lohfeldens neuer Trainer: "Es wird Veränderungen geben"

Kassel. Am Montag war klar: Nachdem der FSC Lohfelden und sein Trainer Otmar Velte sich entschieden, getrennte Wege zu gehen, übernimmt Daniel Beyer bis Saisonende das Traineramt beim Fußball-Hessenligisten.

Nur wenige Tage später steht der bisherige spielende Co-Trainer mit seiner Mannschaft beim VfB Ginsheim (Samstag, 15 Uhr) vor der ersten Bewährungsprobe. Wir sprachen mit dem 35-Jährigen.

Herr Beyer, kam die Berufung sehr überraschend?

Daniel Beyer: Ehrlich gesagt, hatte ich vorher nicht daran gedacht, nicht daran geglaubt und nicht darauf spekuliert. Ich wäre den Weg auch weiter mit Otmar gegangen (siehe dazu: Hessenligist Lohfelden und Trainer Otmar Velte gehen getrennte Wege).

Haben Sie sich schon an die Vorstellung gewöhnt, Cheftrainer zu sein?

Beyer: Ich sage mal: Immer mehr. Damit verbunden ist ja auch eine riesige Umstellung. Ein großer Berg an Arbeit und Aufgaben ist da. Ich musste einen Plan entwickeln, was ich vorhabe, was ich ändern will, musste überlegen, wo ich die Mannschaft erreichen kann.

Wie viel Unsicherheit spielt dabei noch mit?

Beyer: Unsicherheit auf keinen Fall. Aber Respekt vor der neuen Aufgabe. Aber ich kenne ja Verein und Mannschaft gut. Zudem kommt mir die zweiwöchige Trainerausbildung im November zugute, und ich war ja auch schon eineinhalb Jahre lang Co-Trainer.

Wie fühlt es sich an, plötzlich selbst in der Verantwortung zu stehen und zum Beispiel entscheiden zu müssen, wer spielt und wer nicht?

Beyer: Es ist für den Kopf eine große Herausforderung, wenn man 22 Spieler unter einen Hut bekommen und deren Potenzial herauskitzeln muss. Aber ich habe oft genug gesehen, dass es da ist. Wer spielt, ist immer eine schwere Entscheidung. Aber jeder muss sein Ego zurückstellen, sich unterordnen und auch personelle Entscheidungen akzeptieren.

Wo setzen Sie den Hebel an?

Beyer: Wichtig ist der Teamgedanke. Alle sollen Spaß am Training und Bock auf Fußball haben. Veränderungen wird es geben. Aber nicht wie beim Hamburger SV, wo gleich fünf Leute draußen waren. Wir brauchen jeden Einzelnen.

Sie wollten eigentlich noch selbst spielen. Wie gern oder ungern haben Sie das Traineramt übernommen?

Beyer: Wenn ich schon predige, dass die Spieler ihr Ego zurückstellen müssen, dann gilt das für mich auch. Ich hätte gern noch gespielt. Mein Herz blutet, aber dem Ziel muss ich alles unterordnen.

Sie haben zunächst bis Saisonende übernommen. Sehen wir in der folgenden Serie wieder den Spieler Daniel Beyer oder doch weiter den Trainer Daniel Beyer?

Beyer: Das ist jetzt erst einmal überhaupt kein Thema. Ich habe derzeit zu viel zu tun mit der Trainingsplanung und dem ganzen Drumherum, um mich auch noch damit zu beschäftigen.

Lassen Sie sich jetzt in neuer Funktion von Ihren bisherigen Mitspielern siezen?

Beyer: Auf keinen Fall. Damit würde ich mich unglaubwürdig machen. Ich will und kann mich nicht verstellen. Es ist wichtig, authentisch zu sein. Nur dann glauben die Jungs, was ich rede und predige.

Ein einstelliger Tabellenplatz war ursprüngliches Saisonziel des FSC. Gilt es noch oder geht es nur noch um den Klassenerhalt?

Beyer: Es wäre nach sechs verlorenen Spielen die falsche Botschaft an die Mannschaft, wenn es um einen einstelligen Platz ginge. Zumal wir noch weiter abgerutscht wären, wenn die anderen Mannschaften nicht auch meist verloren hätten. Das Ziel heißt Klassenerhalt.

Ginsheim trumpfte zuletzt zuhause auf

Sollten fünf Mannschaften aus der Hessenliga absteigen, wäre Viktoria Griesheim nach derzeitigem Stand als 13. der erste Betroffene. Auf die Südhessen hat der FSC Lohfelden als Zehnter noch ein Polster von fünf Punkten. Es könnte schnell schmilzen. Daher wird der FSC bemüht sein, in Ginsheim die Negativserie von sechs Niederlagen in Folge zu beenden. Zum Einstand von Daniel Beyer, der Otmar Velte als Trainer ablöste, dürfte das nicht leichtfallen. Ginsheim gewann seine beiden Heimspiele nach der Winterpause. Eines davon mit 6:0 gegen Rot-Weiss Frankfurt, das zuvor den FSC 4:2 geschlagen hatte.

Zur Person

Daniel Beyer (35), verheiratet, ein Kind, arbeitet als Versicherungs-kaufmann und lebt in Fuldabrück. Seit 2010 spielt er für den FSC Lohfelden und brachte es in dieser Saison auf 21 Einsätze. Erstmals lief Beyer im Jahr 2000 in der damaligen Oberliga für den KSV Baunatal auf und später in der Regionalliga für den KSV Hessen, SV Wilhelmshaven und die Sportfreunde Lotte. (wba)