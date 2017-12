Die miese Auswärtsbilanz des Hessenligisten FC Ederbergland

Ein Bild mit Seltenheitswert: (von links) Fabian Mohr, Lukas Guntermann, Torschütze Ernes Hidic, Marco Kovacevic, Ingo Miß und Manuel Todt freuen sich über den 2:1-Treffer gegen Lohfelden. Insgesamt hat der FC Ederbergland aber nur 14 Tore in der bisherigen Runde erzielt. Foto: zhw/nh

Allendorf/Battenberg. Winterpause. Auch beim Fußball-Hessenligisten FC Ederbergland ist es an der Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Und das gibt Anlass zur Sorge: Der FCE steckt im Abstiegskampf, überwintert auf Rang 14, einem Platz, der zum Klassenerhalt reichen könnte, aber nicht muss. Alles hängt von der Regionalliga und deren Absteigern ab.

Der Vorteil des FCE: Die Mannschaft von Trainer Vladimir Kovacevic hat bis zu drei Spiele weniger als die Konkurrenz bestritten. Wir beleuchten die Lage.

Die miese Auswärtsbilanz

Auf fremden Plätzen ist der FCE gern gesehen. Nur drei Remis wurden auswärts geholt. Eine ausgeglichene Bilanz (4-1-4) gab es dagegen auf eigenem Gelände. 11:13 Tore in Heimspielen stehen katastrophale 3:30-Treffer in der Fremde gegenüber. Hier gab es vor allem in Waldgirmes (0:6), Alzenau (0:6), Griesheim (0:5) und Lehnerz (0:4) hohe Niederlagen.

Die beste Phase

Dass der FC Ederbergland nach Misserfolgen aufstehen kann, bewies die Mannschaft im Oktober, als drei Siege und ein Remis in Folge verbucht wurden. Damit ist die Punkte-Verteilung einseitig im „Goldenen Monat“ zuhause, denn die Monatsbilanz lautet: Juli: 1 Punkt, August: 1 Punkt, September 4 Punkte, Oktober: 10 Punkte, November: 0 Punkte. Besonders bitter war die Niederlage gegen Aufsteiger und Mitkonkurrent Neu-Isenburg (1:2).

Die Aussichten

„Ich rechne mit den Rückkehrern Felix Nolte, Manuel Neuschäfer und Sadettin Taskiran“, sagt FCE-Trainer Vladimir Kovacevic. „Unser Vorteil ist, dass uns bewusst ist, dass wir ein Abstiegskandidat sind. Aber wir wollen eine gute Vorbereitung machen und versuchen die Klasse zu halten.“

Die komplette Bilanz lesen Sie in der HNA Frankenberger Allgemeine.