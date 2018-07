Die neue Lockerheit beim Hessenligisten FSC Lohfelden

Lohfelden. Wer bei der Mannschaftsvorstellung des Fußball-Hessenligisten FSC Lohfelden im Nordhessenstadion dabei war, wurde überrascht. Mit dem jungen Trainer Alfons Noja (29), der das Team zu dieser Saison übernahm, hat sich beim FSC eine selten zuvor gespürte Lockerheit und Aufbruchstimmung breitgemacht.

Der Kader

Seit dem Trainingsbeginn am 22. Juni steht der Lohfeldener Kader für die neue Spielzeit. Bei den Zugängen hat sich seitdem nichts verändert, bei den Abgängen schon. Lukas Iksal wechselte noch zum KSV Hessen Kassel.

Mit den Planungen für die Spielzeit konnten die Lohfeldener früher als sonst beginnen. „Mit dem Verlauf unserer Planungen für die Saison bin ich sehr zufrieden“, sagt FSC-Trainer Noja. „Wir haben jede Position doppelt besetzt, damit ist der Konkurrenzkampf bereits in der Vorbereitung voll im Gange.“

Noja stellte auch heraus, in welcher Harmonie die Absprachen getroffen wurden. „Es gibt keinen Spieler im Aufgebot, den sowohl Trainer als auch der Verein nicht wollten“, legt er nach. Allerdings hätte er gern Tolga Ulusoy behalten. Den Mittelfeldspieler zog es zurück nach Nöttingen in seine Heimat.

Die Neuzugänge

Christian Guthof, der vom SSV Sand ins Nordhessenstadion wechselte, ist mit 29 Jahren der älteste Neuzugang in Lohfelden. Es folgt mit 24 Jahren Kristian Noja, der vom TSV Rothwesten zum FSC kam. Ansonsten wurde mit den weiteren Neuen der Altersschnitt der Mannschaft auf unter 25 Jahre gedrückt. So tummeln sich im Kader des FSC junge talentierte Spieler, die teilweise bereits Erfahrungen in der Hessenliga sammelten. Mit Maximilian Zunker wurde von der SG Weser Gimte ein hochtalentierter Torhüter verpflichtet.

Die Liga

Nach Ansicht des Trainers Noja ist die Hessenliga in der kommenden Spielzeit die wohl stärkste aller Zeiten. Vor allem auf die Begegnungen mit den Favoriten, wie das Derby gegen den KSV Hessen, aber auch die Spiele gegen SG Barockstadt und den FC Gießen freuen sich die Lohfeldener.

Die Ziele

Auch bei den Zielen sind sie sich in Lohfelden einig. „Wir wollen schnell in ruhiges Fahrwasser kommen und am Ende soll auf jeden Fall ein einstelliger Tabellenplatz stehen“, sagt der Coach. Aber neben dem Platzierungsziel soll beim FSC vor allem die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft im Vordergrund stehen.

Die Vorfreude

FSC-Vorsitzender Willi Becker schwärmte nicht nur von dem, was sie in Lohfelden für die neue Spielzeit auf die Beine gestellt haben, sondern schwelgte auch in der Vergangenheit: „Noch einmal gegen den KSV Hessen vor fast 7000 Zuschauern wie beim 1:1 am letzten Spieltag der Verbandsliga-Saison 2001/02 zu spielen, das wäre das Größte.“ Damals machten die Löwen am letzten Spieltag die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt, Lohfelden stieg nach einer erfolgreichen Relegation ebenfalls auf.

Der Start

Na klar, das ganz besondere Heimspiel gegen den großen Nachbarn KSV Hessen Kassel überstrahlt am Anfang alles. Auch am zweiten Spieltag wird zu Hause gespielt, Gegner ist Hadamar. Dann geht es nach Fulda zum Top-Favoriten SG Barockstadt. Es folgt das Heimspiel gegen Waldgirmes, bevor erneut der KSV der Gegner ist, dann aber im Auestadion.