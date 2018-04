Neuer Trainer beim FSC Lohfelden: Alfons Noja übernimmt im Sommer

Lohfelden. Der FSC Lohfelden hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Ab Sommer tritt Alfons Noja das Amt beim Fußball-Hessenligisten an.

Der 29-Jährige folgt dann auf Interimstrainer Daniel Beyer, der vor drei Wochen den Posten von Otmar Velte übernommen hatte.

„Wir haben uns für einen jungen Mann entschieden, der unverbraucht und hungrig ist“, sagt der FSC-Vorsitzende Willi Becker. „Er kennt viele nordhessische Talente und hat viele Spieler herausgebracht. Vielleicht haben wir einen kleinen Nagelsmann gefunden“, zieht der Vorsitzende den Vergleich zum jungen Erfolgstrainer des Bundesligisten TSG Hoffenheim. In die Trainersuche war auch Nojas Vorgänger Daniel Beyer als Vorstandsmitglied eingebunden.

+ Grund zur Freude: Alfons Noja. © Reichert/nh Trotz seines jungen Alters sammelte Noja schon einige Erfahrungen als Coach. Er begann seine Laufbahn als Nachwuchstrainer beim OSC Vellmar. Danach feierte er Erfolge mit dem SV Kaufungen in der Kreisoberliga. Schließlich trainierte er die A-Junioren des KSV Hessen in der Hessenliga. In dieser Saison gönnte er sich eine Auszeit. „Ich habe mich gut erholt. Der Akku ist aufgetankt und ich bin voller Vorfreude“, sagt Noja.

Mit dem FSC Lohfelden übernimmt der junge Trainer einen der am höchst spielenden Vereine der Region. „Die Aufgabe ist sportlich sehr reizvoll, die Rahmenbedingungen sind gut und es handelt sich um eine schöne Herausforderung“, sagt Noja.

Aber welche Trainer-Philosophie vertritt er? „Ich möchte die Mannschaft weiterentwickeln. Wir wollen eine gute Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern finden, die für guten und leidenschaftlichen Fußball steht.“

Offiziell tritt der 29-Jährige sein Amt am 1. Juli an, aber schon jetzt erarbeitet er sein Konzept und plant den neuen Kader mit. Außerdem stellt er sein Trainerteam zusammen. „Wir reden ihm da nicht rein. Allerdings wäre es schon der Wunsch des Vorstandes, dass Beyer, der vorher schon Co-Trainer war, nicht nur als Spieler weitermacht, sondern für ihn auch eine Funktion im Trainerteam gefunden wird“, sagt Becker.

Nachdem die Trainerpersonalie für die kommende Saison geklärt ist, konzentriert sich der FSC nun voll auf den Abstiegskampf. Natürlich drückt Alfons Noja seiner zukünftigen Mannschaft die Daumen, schließlich will er die Lohfeldener in der neuen Saison in der Hessenliga trainieren.