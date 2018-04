OSC Vellmar am Samstag mit voller Kapelle gegen Fulda

Vellmar. Das Hoffen und Bangen beim OSC Vellmar geht weiter. Vermutlich mindestens bis zum Saisonende. Noch vier Spiele stehen für den abstiegsbedrohten Fußball-Hessenligisten an, das erste davon am Samstag ab 15 Uhr im Stadion am Schwimmbad gegen Borussia Fulda.

Weiterhin blicken die Vellmarer auf die Regionalliga Südwest und drücken dem KSV Hessen und Eintracht Stadtallendorf in deren Kampf um den Klassenerhalt die Daumen. Und dürfen dabei ihre Hausaufgaben nicht vernachlässigen. Den mühsam eroberten viertletzten Tabellenrang gilt es gegen die nachfolgenden Viktoria Griesheim und Rot Weiß Frankfurt zu verteidigen. Schlusslicht Steinbach ist abgeschlagen, Griesheim hat sich nach sieben Niederlagen in Folge seit der Winterpause womöglich aufgegeben. Der FC Ederbergland liegt als Fünftletzter um sieben Punkte vor den Vellmarern und scheint außer Reichweite.

Doch natürlich schaut der OSC zunächst auf sich selbst und das Duell mit den Borussen. Diese kamen nach einem längeren Durchhänger in Fahrt und gewannen die letzten fünf Partien. Die Spieler scheinen motiviert, sich für die neu gegründete SG Barockstadt Fulda Lehnerz zu empfehlen. So wie das bärenstarke Offensivduo Dominik Rummel und Younes Bahssou.

Am Mittwoch schlug Fulda Griesheim mit 9:0. Kurios, denn am Samstag hatte OSC-Schlussmann Tobias Schlöffel bei Watzenborn/Steinberg ebenfalls neunmal hinter sich greifen müssen. Fürchtet er eine Neuauflage? „Nein, überhaupt nicht. Ich denke eher daran, dass wir im Hinspiel in Fulda ebenso wie in den vorherigen Partien ganz gut ausgesehen haben“, schaut der Schlussmann auf das Positive.

Außerdem sei die Schlappe in Watzenborn-Steinberg Folge einer „Ausnahmesituation“ gewesen, viele wichtige Leute hätten gefehlt. „Trotzdem muss man sich zusammenreißen und besser wehren. So war das peinlich“, sagt der 24-Jährige.

Gegen die Borussen hofft Schlöffel auf einen ganz anderen OSC: „Wir spielen zuhause, haben wieder eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung und sind auch auf der Bank stärker besetzt.“ Sämtliche zuletzt fehlenden Akteure, darunter Kapitän Christian Wollenhaupt und Enes Glogic, dürften wieder fit sein.

An den verbleibenden drei Spieltagen treten die Vellmarer zunächst in Lehnerz an, danach empfangen sie Ederbergland und Neu-Isenburg. „Gerade in diesen beiden Partien haben wir Gelegenheit, den viertletzten Platz abzusichern“, blickt Schlöffel voraus. Und dieser könnte ja zum Klassenerhalt genügen. Hohe Niederlagen wie jene bei Watzenborn/Steinberg und die eine oder andere mehr im Laufe der Saison würden dann beim OSC wohl niemanden mehr interessieren.

