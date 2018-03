Otmar Velte bleibt Trainer des Hessenligisten FSC Lohfelden

Lohfelden. Erst große Aufregung, doch nun bleibt doch alles beim Alten: Otmar Velte wird auch weiterhin Trainer des Fußball-Hessenligisten FSC Lohfelden sein.

Nach der 2:4-Niederlage am Wochenende in Frankfurt hatte es Gerüchte gegeben, dass Velte der Mannschaft nach dem Spiel in der Kabine seinen Rücktritt angekündigt hätte.

Der FSC-Vorsitzende hatte Willi Becker hatte da schon gesagt, dass er diese Gerüchte nicht bestätigen könnte und er keine Veranlassung sehe, den Trainer zu entlassen, aber bestätigt, dass Velte für gestern um ein Gespräch mit dem Vorstand gebeten habe.

Dieses Gespräch fand gestern nun auch statt. Die Folge: Der Trainer bleibt. „Die Gerüchte habe ich auch gehört. Der Trainer hat der Mannschaft nach der Niederlage aber lediglich gesagt, dass er mit dem Vorstand sprechen werde und es Konsequenzen geben werde“, sagte Becker nach dem Termin gestern. „Wir haben Otmar Velte unser Vetrauen ausgesprochen. Er geht gestärkt aus diesem Gespräch heraus.“

Alle seien zuversichtlich, gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen, sagt Becker. „Wir wollen unser Saisonziel - ein einstelliger Tabellenplatz, also mindestens Rang neun - erreichen.“ Wie es nach dem Saisonende weitergehen wird, dazu wollte Becker sich noch nicht äußern. (mhb)