Ulusoy behält die Nerven: FSC Lohfelden schlägt Buchonia Flieden 3:1

Lohfelden. Pessimisten befürchten immer irgendwas, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der FSC Lohfelden auch in der kommenden Saison der Fußball-Hessenliga angehören wird.

Nach dem 3:1 (0:0) gegen Buchonia Flieden spricht zweierlei für die Lohfeldener: das Tabellenbild und die Steigerung, nachdem Daniel Beyer statt Otmar Velte Cheftrainer ist.

Der Sieg gegen Flieden war zwar hochverdient, hing aber fünf Minuten vor Schluss beim Stande von 1:1 am seidenen Faden. Fahrlässig hatten die FSC-Akteure ihre zahlreichen Torchancen ausgelassen und durften sich bis dato nur über den einen Treffer freuen, den Tolga Ulusoy in der 55. Minute per Elfmeter erzielt hatte. Effektiver waren die Gäste, denn die brauchten nur eine einzige Chance, um zum Ausgleich zu kommen. Andreas Drews war in der 60. Minute erfolgreich.

„Nach dem Ausgleich haben wir vorübergehend den Faden verloren“, bemängelte Beyer, der aber insgesamt mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden war und sich besonders bei seinem Torwart Tobias Orth bedankte, der in der 70. Minute einen von André Leibold geschossenen Elfmeter parierte. Lohfeldens Trainer sagte auch noch: „Beim 2:0 in Vellmar haben wir uns in der Defensive gesteigert. Jetzt läuft es auch spielerisch besser als während unserer langen Durststrecke.“

+ Tolga Ulusoy © Fische Jetzt aber zurück in die 85. Minute. Janik Szczygiel wird im Strafraum gefoult, und Ulusoy verwandelt den zweiten Elfmeter genauso wie den ersten: hoch in die – vom Schützen aus gesehen – rechte Ecke. Die Zugabe gibt es unmittelbar vor dem Schlusspfiff, denn Hüseyin Cakmak bezwingt Fliedens Torwart Lukas Hohmann zum 3:1-Endstand.

Und nicht nur Beyer hatte die spielerische Leichtigkeit gefallen, mit der seine Mannschaft ihre Torchancen kreierte. Beim Abschluss aber wechselten sich Pech und Unvermögen so häufig ab, dass die überlegen geführte Partie doch noch zum Zitterspiel geriet. Pech hatte Enis Salkovic mit einem Lattenschuss (8. Minute). Unvermögen war im Spiel, als Ulusoy aus fünf Metern das Tor nicht traf (21.). Dann parierte Hohmann glänzend gegen Salkovic, und schließlich hatte Mounir Boukhoutta Pech, als er per Kopf sein Ziel knapp verfehlte (65.).

Ein wenig Luft nach oben gibt es auch noch, wenn das Umschalten vom Angriff in die Defensive angesagt ist. Wäre der SV Buchonia Flieden etwas mutiger aufgetreten, dann hätten sich mehrere Kontermöglichkeiten ergeben. Aber Beyer hat das Problem erkannt und seine Spieler schon während des Spiels lautstark auf ihr Fehlverhalten hingewiesen.

Wie gesagt: Wenn der FSC jetzt nicht nachlässt, wird der Abstiegskampf in seiner Schlussphase wohl ohne die Lohfeldener stattfinden.

Das ist der aktuelle Stand in der Hessenliga