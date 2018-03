Vellmar im freien Fall

Fußball-Hessenligist unterliegt gegen Alzenau 2:6 – Schwache Mannschaftsleistung

+ Frustriert: Vellmars Torwart Tobias Schlöffel (rechts) nach dem 1:0 für die jubelnden Alzenauer. Foto: Fischer

vellmar. Abstiegskampf sieht anders aus. In der Fußball-Hessenliga musste der OSC Vellmar am Samstag eine 2:6 (1:5)-Niederlage gegen den FC Bayern Alzenau hinnehmen. Der hoch motivierte Tabellendritte war bereits am Freitag angereist. Auf dem erhofften Weg in die Regionalliga will die Mannschaft von Trainer Angelo Barletta nichts anbrennen lassen, lautete die klare Botschaft bereits vor dem Anpfiff auf dem Vellmarer Kunstrasenplatz.